В деле о пропавшей в Испании Агнесе Клявини появилась новая информация

Британский таблоид Daily Mail опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно - женщина разговаривает с одним из двух находящихся в машине мужчин, словно пытаясь отговориться, после чего все же садится в авто.

Видео: На суде по делу о пропавшей Агнесе Клявини показали запись с видеокамер

В последний раз 30-летнюю латышку видели 6 сентября 2014 года около 6 утра в ночном клубе Aqua Mist в городе Марбелья.

В ее похищении обвинили двух мужчин - Уэесли Капера и Крейга Портера. Адвокаты пропавшей женщины просили судью присудить Каперу от 12 до 16 лет тюремного заключения в том случае, если его вина будет доказана.

41-летний Капер признал, что Агнесе из ночного клуба отправилась с ним на его автомобиле марки Mercedes, однако уверяет, что женщина вышла из машины до того, как он доехал до дома.

Каперу и его 37-летнему другу Портеру грозит долгое тюремное заключение, если их признают виновными в похищении девушки.

Предположительно девушка скончалась, хотя ее останки так и не были найдены.

Сторона обвинения обвиняет обоих мужчин в том, что они "заставили" Клявиню сесть в автомобиль.

Один из адвокатов семьи Энрике Басигалупо раскрыл, что требовал применить к Каперу более строгое наказание, сославшись на запись с еще одной камеры наблюдения - на том видео видно, как спустя четыре дня после инцидента, у ночного клуба несколько мужчин, в том числе оба обвиняемых, несут в лодку ковер и чемодан.

Адвокат указал, что это не доказывает того, что женщина умерла, но "показывает странную картину, которая могла бы прояснить, почему она пропала".

Следы ДНК Агнесе Клявини не были найдены ни в автомобиле, ни в лодке.

Обвиняемый Капер утверждает, что он выпустил Клявиню приблизительно в трех минутах езды от своего дома, так как женщина жила неподалеку.

Решение по делу Клявини ожидается в течение ближайших трех недель.