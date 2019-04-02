В деле о пропавшей в Испании Агнесе Клявини появилась новая информация

6 сентября 2014 года на испанском курорте пропала латышка Агнесе Клявиня. Она до сих пор не найдена. В ее похищении обвинили двух британцев, один из которых - сын мультимиллионера.
Британский таблоид Daily Mail опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно - женщина разговаривает с одним из двух находящихся в машине мужчин, словно пытаясь отговориться, после чего все же садится в авто.
Видео: На суде по делу о пропавшей Агнесе Клявини показали запись с видеокамер
В последний раз 30-летнюю латышку видели 6 сентября 2014 года около 6 утра в ночном клубе Aqua Mist в городе Марбелья.
В ее похищении обвинили двух мужчин - Уэесли Капера и Крейга Портера. Адвокаты пропавшей женщины просили судью присудить Каперу от 12 до 16 лет тюремного заключения в том случае, если его вина будет доказана.
41-летний Капер признал, что Агнесе из ночного клуба отправилась с ним на его автомобиле марки Mercedes, однако уверяет, что женщина вышла из машины до того, как он доехал до дома.
Каперу и его 37-летнему другу Портеру грозит долгое тюремное заключение, если их признают виновными в похищении девушки.
Предположительно девушка скончалась, хотя ее останки так и не были найдены.
Сторона обвинения обвиняет обоих мужчин в том, что они "заставили" Клявиню сесть в автомобиль.
Один из адвокатов семьи Энрике Басигалупо раскрыл, что требовал применить к Каперу более строгое наказание, сославшись на запись с еще одной камеры наблюдения - на том видео видно, как спустя четыре дня после инцидента, у ночного клуба несколько мужчин, в том числе оба обвиняемых, несут в лодку ковер и чемодан.
Адвокат указал, что это не доказывает того, что женщина умерла, но "показывает странную картину, которая могла бы прояснить, почему она пропала".
Следы ДНК Агнесе Клявини не были найдены ни в автомобиле, ни в лодке.
Обвиняемый Капер утверждает, что он выпустил Клявиню приблизительно в трех минутах езды от своего дома, так как женщина жила неподалеку.
Решение по делу Клявини ожидается в течение ближайших трех недель.
Рожденная в Латвии Агнесе Клявиня несколько лет прожила в Лондоне, после чего переехала на Коста-дель-Соль в Испании, где она прожила приблизительно полгода до того, как пропала. В Испании девушка работала официанткой.