Несколько депутатов потребовали отставки Кариньша

Это предложение подписали исключенный из KPV LV Алдис Гобземс, "внутренние оппозиционеры" KPV LV Карина Спруде и Линда Лиепиня, Улдис Аугулис (СЗК) и несколько депутатов "Согласия".

Гобземс разместил этот запрос также в социальных сетях, а всего его подписали 11 депутатов. Запрос связан с призывом Сейма отменить компонент обязательной закупки (КОЗ), который правительство не выполнило.

Сейм поручил Министерству экономики рассмотреть возможности отменить КОЗ с 31 марта этого года, но с учетом прогнозов о тяжелых экономических последствиях отмены правительство решило не отменять КОЗ в названный срок.