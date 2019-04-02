Вт, 2.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Несколько депутатов потребовали отставки Кариньша

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кришьянис Кариньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Оппозиция и несколько депутатов KPV LV подали в Сейм запрос об отставке премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

Это предложение подписали исключенный из KPV LV Алдис Гобземс, "внутренние оппозиционеры" KPV LV Карина Спруде и Линда Лиепиня, Улдис Аугулис (СЗК) и несколько депутатов "Согласия".

Гобземс разместил этот запрос также в социальных сетях, а всего его подписали 11 депутатов. Запрос связан с призывом Сейма отменить компонент обязательной закупки (КОЗ), который правительство не выполнило.

Сейм поручил Министерству экономики рассмотреть возможности отменить КОЗ с 31 марта этого года, но с учетом прогнозов о тяжелых экономических последствиях отмены правительство решило не отменять КОЗ в названный срок.

Кариньш на телеканале LNT заявил, что КОЗ будет ликвидирован, но конкретных сроков не указал. Министерство экономики должно предложить решение об отмене КОЗ в течение двух месяцев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ