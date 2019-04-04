Tренды сезона в макияже: красные губы, подчеркнутые брови и "живой коралл"

Французские красные губы

ФОТО: SIPA/Scanpix

В отличие от прошлой весны, когда актуальными были губы пастельных оттенков, в этом году в тренде интенсивные цвета. В моде весенне-летнего сезона - красные губы француженок оттенка фуксии или коралла. Стоит учесть, что

при выборе такого цвета акцент делается именно на губах - макияж глаз должен быть естественным и незаметным, чтобы избежать контраста с яркими губами.

Совет: если вы используете жидкую помаду, она дольше продержится на губах и сохранит яркость, если перед ее нанесением использовать пилинг для губ и защитный лосьон.

Подчеркнутые брови и длинные ресницы цвета шоколада

ФОТО: EPA/Scanpix

Четко очерченные темные брови по-прежнему в моде.

Если не хотите экспериментировать с формой, ее можно оставить максимально натуральной, а вот цвет должен быть насыщенным, так что на подводку скупиться не стоит.

Наиболее актуальные цвета - темно-коричневый и шоколадный, а идеальным дополнением к таким выразительным бровям станут густые длинные ресницы, только не привычного черного или графитового оттенка - отдайте предпочтение коричневой туши.

Тени для век в нежных пастельных тонах

ФОТО: SIPA/Scanpix

Одна из главных тенденций в макияже этой весны - тени для век пастельных оттенков. Используйте матовые тени мятно-зеленого, голубого, светло-сиреневого или нежно-розового цвета. Для более эффектного вечернего макияжа можно совместить несколько оттенков или дополнить образ мерцающими тенями.

Текстура актуальных сегодня теней больше кремообразная, нежели пудровая, что позволяет легко наносить их кончиками пальцев, выравнивая кожу век и создавая устойчивый и яркий макияж.

Совет: при помощи светлых теней можно также подчеркнуть скулы, ключицы или придать немного сияния плечевой области.

Мерцание - и на лице, и на теле

ФОТО: SIPA/Scanpix

Весной и летом 2019 года доминировать будут мерцание и блеск буквально везде - на веках, скулах, губах и даже на всем теле. Правда,

в повседневном варианте все же рекомендуется не переусердствовать, чтобы сохранить элегантность образа. И не забудьте в завершение нанести спрей для фиксации, чтобы закрепить макияж.

Совет: никогда не распыляйте фиксатор прямо на лицо - сделайте это как бы в воздух и позвольте средству опуститься на вас наподобие тумана, как с духами.

Главный цвет - "живой коралл"

ФОТО: AFP/SCANPIX

Самый модный цвет этой весны - "живой коралл" и различные его оттенки: от нежного и утонченного абрикосового до интенсивного оранжевого. Коралловыми в этом сезоне могут быть как помада или блеск для губ, так и тени или румяна.

Эксперт признает, что

"на самом деле весь макияж можно нанести, используя только один многофункциональный продукт цвета коралла", который одновременно может быть и помадой, и тенями, и румянами.