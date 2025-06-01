Фото "Рига - это город любви": рэп-лирика и боль эмигранта на концерте "Касты"

Влади ("Каста") Фото: Pauls Zvirbulis

Артисты признались, что альбом продержался "ВКонтакте" всего неделю, а потом был удален. Но парни отметили, что это уже неплохо. Они были уверены, что он продержится всего пару часов.

Надо сказать, что у группы "Каста" особая связь с Ригой. Влади, Хамиль, Шым и Змей в очередной раз это подтвердили.

Влади исполнил лирический трек "Радиосигналы", а Хамиль "Закрытый космос". Клипу на "Закрытый космос" в октябре 2025 года исполнится 15 лет. Кстати, именно клип к нему "Каста" снимала в Риге, а режиссером выступил Михаил Сегал.

Концерт группы "Каста" Фото: Pauls Zvirbulis

В интервью Юрию Дудю Хамиль (наст. имя. - Андрей Пасечный) рассказал, как была написана эта песня. В 2009 году Хамиль тяжело переживал развод. Ему предложили написать текст для рэп-песни про любовь, которая будет исполняться парнем из представителей "золотой молодежи" Ростова-на-Дону. Хамиль отказался, но он сел на студии и стал думать, а что бы он мог написать, если бы согласился:

"Начал что-то писать. Оказалось, что я на бумагу под эти мысли начал выкидывать свои переживания. Посидел так шесть часов. За шесть часов до ночи у меня получился текст".

Зрители на концерте группы "Каста" Фото: Pauls Zvirbulis

Он показал парням, те сказали, что хороший текст. Изначально песня была написана под другую музыку. Влади предложил поменять мелодию. Тогда Хамиль обратился к битмейкеру Прометею, и уже после этого родился "Закрытый космос", который мы и знаем.

"Рига - город любви", - сказал Хамиль, обратившись к зрительному залу, а после показал пальцами сердечко.

Хамиль ("Каста") Фото: Pauls Zvirbulis

Закончила свой концерт "Каста" хитом "Вокруг шум".

Галерея: концерт группы "Каста" в Риге