Ищи себя на фото В Риге со старыми и новыми хитами выступила "Каста"

31 мая в клубе SPELET выступила ростовская четверка "Каста". Артисты исполнили не только треки из нового альбома "Новинки зарубежного рэпа", но и свои главные хиты. На концерт собрались сотни поклонников. В какой-то момент около входа даже образовалась очередь. Смотрите фотоотчет TVNET+!