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Газета: Саудовская Аравия платит детям убитого Хашогджи значительные суммы

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Джамаль Хашоджи

ФОТО: AFP/SCANPIX

Дети убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогджи получили от властей Саудовской Аравии дома стоимостью несколько миллионов долларов, кроме того, ежемесячно им платят тысячи долларов, пишет The Washington Post.

Выплаты четырем детям - двум сыновьям и двум дочерям - "часть попыток Саудовской Аравии достичь долгосрочного примирения с членами семьи Хашогджи, чтобы обеспечить, что они продолжат проявлять сдержанность в публичных высказываниях", указала газета, в которой работал убитый журналист.

Дома, выделенные детям Хашогджи, находятся в портовом городе Джида и оцениваются в четыре миллиона долларов.

Салах, старший из детей, планирует продолжить жить в Саудовской Аравии, а остальные, проживающие в США, дома продадут.

Дети убитого журналиста получают и минимум по 10 000 долларов в месяц, кроме того, они могут получать и большие выплаты - каждый по нескольку десятков миллионов долларов, указывает газета.

Напомним, сотрудник американского издания The Washington Post Хашогджи 2 октября был прошлого года был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он явился, чтобы получить документы, необходимые для свадьбы с гражданкой Турции Хатиджи Дженгшиз.

Изначально Саудовская Аравия отрицала, что ей известно что-либо о том, что произошло с Хашогджи, затем государство утверждало, что 58-летний журналист погиб в Стамбуле в ножевом бою, но в конце концов признало, что журналиста умышленно убили.

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