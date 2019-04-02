Газета: Саудовская Аравия платит детям убитого Хашогджи значительные суммы

Выплаты четырем детям - двум сыновьям и двум дочерям - "часть попыток Саудовской Аравии достичь долгосрочного примирения с членами семьи Хашогджи, чтобы обеспечить, что они продолжат проявлять сдержанность в публичных высказываниях", указала газета, в которой работал убитый журналист.

Дома, выделенные детям Хашогджи, находятся в портовом городе Джида и оцениваются в четыре миллиона долларов.

Салах, старший из детей, планирует продолжить жить в Саудовской Аравии, а остальные, проживающие в США, дома продадут.

Дети убитого журналиста получают и минимум по 10 000 долларов в месяц, кроме того, они могут получать и большие выплаты - каждый по нескольку десятков миллионов долларов, указывает газета.

Напомним, сотрудник американского издания The Washington Post Хашогджи 2 октября был прошлого года был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он явился, чтобы получить документы, необходимые для свадьбы с гражданкой Турции Хатиджи Дженгшиз.