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Трампа и Украина: 100 провальных дней

Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: SCANPIX

​Прошло почти 100 дней после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а российские ракеты продолжают литься дождем на мирных жителей Украины. Трамп обещал завершить эту войну "в первый день" у власти, но перспектив наступления мира пока не видно. Когда же администрация признает, что у нее ничего не получается?

Изначальные требования Трампа были просты: прекратить боевые действия и начать переговоры. После первого разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп заявил, что боевые действия вот-вот полностью прекратятся, и президент Украины Владимир Зеленский приветствовал такие перспективы.

Но затем Путину и его небольшой команде в Кремле удалось втянуть неопытного переговорщика Стива Уиткоффа, в кроличью нору сложных предварительных условий и невыполнимых требований. После нескольких недель подобных диалогов даже самый недалекий переговорщик должен был бы понять, что Путин не собирается соглашаться.

С военной точки зрения путинская война стала колоссальным провалом. Поэтому Путин задействовал все имеющиеся у него ресурсы, чтобы разыграть карту Трампа. Все знают, что президент США

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