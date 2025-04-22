Трампа и Украина: 100 провальных дней

​Прошло почти 100 дней после возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а российские ракеты продолжают литься дождем на мирных жителей Украины. Трамп обещал завершить эту войну "в первый день" у власти, но перспектив наступления мира пока не видно. Когда же администрация признает, что у нее ничего не получается?