Президент Эстонии вручит президенту Латвии орден за заслуги "Цепь Креста Маарьямаа"

Об этом BNS сообщили в канцелярии президента, отметив, что главе латвийского государства президент Эстонии вручит орден за заслуги "Цепь Креста Маарьямаа".

Супруге президента Ивете Вейоне Керсти Кальюлайд вручит орден за заслуги "Крест Маарьямаа" первого класса. Ордена за заслуги "Крест Маарьямаа" первого класса получат также посол Латвии в Эстонии Раймонд Янсонс и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Ордена за заслуги "Крест Маарьямаа" второго класса получат министр экономики Латвии Ральф Немиро и руководитель канцелярии президента Арнис Салнайс.

Глава канцелярии президента Латвии Эгита Казека, начальник государственной протокольной службы Элита Кузма, советник по иностранным делам президента Майя Маника и председатель группы дружбы с Эстонией парламента Латвии Янис Вуцанс получат ордена за заслуги "Крест Маарьямаа" третьего класса.

Орденов за заслуги "Крест Маарьямаа" четвертого класса будут удостоены экономический советник президента Латвии Андис Екабсонс, советник президента по СМИ Кристине Клявениеце, дирижер Каспар Путниньш, заведующий европейским отделом МИД Латвии Альберт Сарканис и начальник протокольного отдела канцелярии президента Латвии Ренарс Вилде.

Орден за заслуги "Крест орла" четвертого класса получит начальник службы охраны президента Латвии Валтерс Калве, а орден за заслуги "Крест орла" пятого класса - атташе президента по особым поручениям Интарс Форш.

Визит главы Латвии в Эстонию состоится с 9 по 11 апреля. В Эстонию также прибудут в составе государственной делегации министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр экономики Ральф Немиро и делегация предпринимателей.

В ходе визита гости из Латвии посетят Таллинн, Пайде и Тарту.