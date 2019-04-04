Самые наивные и доверчивые знаки Зодиака

Людям свойственно обманывать или преподносить правду в искаженном виде. Некоторые не привыкли проверять услышанное и всегда слепо верят сказанному. Иногда ложь может повлечь за собой негативные последствия, а излишняя доверчивость - стать причиной проблем и неприятностей.

Простодушие - врожденное качество, которое возникает у человека под влиянием звезд в том числе. Есть представители зодиакального круга, которые гораздо чаще других становятся жертвами обманщиков.

Эксперты dailyhoro.ru предлагают узнать, относитесь ли вы к числу самых доверчивых и наивных людей.

Водолей

Водолеи всегда честны и открыты с другими людьми, и им кажется, что и окружающие не способны на обман.

Астрологи утверждают, что Водолеев спасает хорошая интуиция: именно она помогает им отличать искренних людей от тех, кто пытается обвести их вокруг пальца.

Если Водолей заподозрит, что кто-то из близких пытается обмануть его, молчать он точно не будет. Несмотря на то, что представители этого знака всегда дружелюбны с окружающими, они не позволят другим насмехаться над собой. Для Водолея ложь - это непростительный поступок. И если кто-то решить поэкспериментировать и обмануть его, то закончится такой эксперимент серьезным конфликтом.

Стрелец

Стрельцы - очень добрые и отзывчивые люди. Они всегда готовы прийти на помощь, но довольно часто сами страдают из-за этого.

Представители этого знака еще и трудолюбивы и, как правило, никогда не испытывают финансовых трудностей. Многие люди, узнав о доверчивости Стрельцов, не прочь нажиться на этом качестве.

Поэтому их наивность может сказаться на материальном положении.

Тельцы

Тельцы - добродушные, веселые, но очень доверчивые люди. Окружающие прекрасно знают, что их можно легко и безнаказанно обмануть, что усугубляет ситуацию. Войти в круг доверия Тельца - задача простая. Причем даже если человек постоянно будет обманывать представителя этого знака, тот продолжит верить, что рядом с ним надежный друг.

Если Телец узнает, что долгое время его водили за нос, он не устроит скандал и даже не поссорится с обманщиком. Причина тому - мягкий характер и умение прощать.

По мнению астрологов, Тельцам нужно внимательно относиться к выбору друзей и не доверять каждому. Как выяснилось, чаще всего их обманывают именно близкие друзья, которые знают о присущем им простодушии.

Весы

Представителей этого знака очень легко обмануть. Они верят буквально всему, что им говорят, даже если сказанное выглядит как настоящая небылица. Иногда Весы догадываются, что человек пытается ввести их в заблуждение, но, чтобы избежать конфликта, делают вид, что поверили лжецу.

Несмотря на детскую наивность и чрезмерную доброту, Весы не будут терпеть обманщиков в своем окружении. Если друзья начинают злоупотреблять их доверчивостью, они легко вычеркивают таких людей из своей жизни.