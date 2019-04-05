После первого тура выборов президента в Украине все отчетливее становится перспектива, что первым лицом государства станет комик Владимир Зеленский, весь политический опыт которого сводится к исполнению роли президента на телевидении.

Но это никакое не совпадение, что все чаще в последнее время комики претендуют на высокие должности в госуправлении и по итогу имеют успех, изданию Foreign Policy признал политический аналитик Тедж Парих.

Три с половиной года назад на украинском телевидении начали показывать сериал "Слуга народа" - в нем рассказывается об учителе, который становится президентом Украины.

В государстве, в котором длительное время в политике доминировали деньги и олигархи, такое развитие событий очень притягательно, именно поэтому сериал приобрел огромную популярность в Украине.

Главную роль исполняет Зеленский, который в первом туре выборов набрал более 30% голосов - практически в двое больше, чем нынешний президент Петр Порошенко, с котором лидер гонки теперь поборется во втором туре.

В то же время Зеленский не единственный комик, решивший сменить свет софитов и прожекторов на политику.

В некоторых случаях мастерам шутки удавалось занять даже очень высокие посты.

Например, в августе прошлого года премьер-министром Словении был избран сатирик Марьян Шарец. А нынешний президент Гватемалы Джимми Моралес в свое время играл в комедиях.

Были и случаи, когда комики играли важную роль на национальной политической сцене.

Исландский стендап-комик Йон Гнарр до 2014 года был мэром Рейкьявика, а итальянский комик Беппе Грилло помог создать партию "Движение пяти звёз" (M5S), которая сейчас в правящей коалиции.

В Латвии также наблюдается схожая тенденция, которую доказывает популярность актера Артуса Кайминьша и представляемой им политической силы KPV LV на выборах в Сейм.

"Понятно, почему комики вошли в политическую моду в этот момент победы популизма", - пишет Парих. Они отвергают авторитет и ценности истеблишмента. В основе кампании Моралеса был слоган: "Не коррумпированный, не вор", указывая на исторические проблемы Гватемалы.

В Украине сериал "Слуга народа" (также называется и партия Зеленского) стал популярен потому, что высмеивал правительство и политическую элиту. Зеленский сказал, что его главным приоритетом будет борьба с коррупцией.

Также и в основе популярности Шареца в большой степени была пародия на политических лидеров.

В исследовании Edelman Trust Barometer выяснили, что лишь половина жителей планеты доверяют правительству и СМИ своей страны. Поэтому создался вакуум, который может заполнить самопровозглашённая анти-элита.

У комиков есть и психологическое преимущество, которое делает их более привлекательными в глазах общественности.

Юмор обычно воспринимается как позитивный социальный сигнал - проще говоря, людям нравится то, что заставляет их чувствовать себя лучше.

Неудивительно, что во времена глобальных политических, экономических и технологических перемен, когда в мире много неясности, избиратели предпочитают таких лидеров, которые заставляют их чувствовать себя хорошо с помощью юмора и зачастую невыполнимых обещаний.

Непринужденные, полные шуточек "неполитические" речи приумножили популярность Гнарра во время финансового кризиса 2008 года.

Его "Лучшая партия" среди прочего выступала за бесплатные полотенца во всех бассейнах и белого медведя в зоопарке Рейкьявик.

В Армении известный комик Айк Марутян в сентябре претендовал на пост мэра Еревана, в своей кампании обещая вполне невероятные улучшения инфраструктуры и создание световых 4D инсталляций вокруг древнего дворца в столице Армении.

Юмор не только оставляет приятное впечатление о политиках. Шутки и сатира - это инструмент коммуникации, который острые умы могут использовать в свою пользу.

Шутка (и емкое осмеивание противника) - очень эффективная тактика, как уйти от нежелательной темы разговора.

В интернете мы привыкли к коммуникации через мемы, гифки, СМИ для привлечения внимания читателей все больше используют развлекательное содержание. Колоритным персонажам в такой среде гораздо легче увеличивать свою популярность.

Это было отчетливо заметно в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 году. СМИ часто сообщали о регулярных нападках и шутках Трампа в адрес противников.

Схожую стратегию - умение пошутить и иногда выступить со странными, но развлекающими выходками - использовал и Борис Джонсон, ставший в 2008 году мэром Лондона.

Узнаваемые комики, которые набили руку в собственной рекламе в социальных сетях, могут использовать недовольство избирателей нынешней политической ситуацией, чтобы собрать голоса.

Однако, некоторые выбирают обратное направление и с помощью сатиры выступают против политиков и иногда даже прикладывают руку к их изгнанию с политической арены.

Избирателям тяжело устоять перед харизматичными личностями, особенно, если правящая элита кажется оторванной от реальности.

Бихейвориальные экономисты кажущийся иррациональным феномен, когда предпочитают неопытного кандидата, объясняют желанием избежать "уверенного поражения" - таким зачастую кажется сохранение status quo.

Мол, лучше выбрать "аутсайдера", потому что хуже уже не будет.

Но на самом деле избрание "аутсайдера" может закончиться потерями, так как для принятия политических решений необходимы прагматизм, знания и опыт.

Несмотря на то, что обществу нравятся юмор и шутки, это еще не значит, что остроумный кандидат будет хорошим политиком. Например, Моралес вляпался в ненужный скандал, когда из Гватемалы выдворил антикоррупционную комиссию ООН.

Для комедии есть место в политике - она вырывает общество из апатии и разбавляет ужас и негации, которые доминируют в новостных сводках. Однако, также как и у всех видов популизма, так и у шоу-политики есть теневые стороны.

Общество необходимо образовывать, чтобы оно было в состоянии заметить арсенал коммуникационных техник, которые используют политики, чтобы обратить внимание на желаемые для них темы и отвлечь его от нежелательных, но важных.

Перед важными голосованиями необходимо тщательно проверять факты и стараться добиться того, чтобы избиратели отдали голос тем силам, которые готовы действительно руководить, а не только развлекать.

"В конце концов, чтобы выступить против популизма во всех его проявлениях, необходимо выяснить причины, почему не доверяют существующей системе.

Это значит, что политикам понадобится учиться у комиков и искать способы, как лучше понимать свою аудиторию и то, что для нее важно", - заключает Парих.