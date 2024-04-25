Самый высокий уровень заболеваемости за последние 50 лет наблюдался в 2019 году, когда было зарегистрировано 720 случаев коклюша, или 37,5 на 100 000 населения. В настоящее время также прослеживается тенденция к росту заболеваемости.

По данным SPKC, заметный рост заболеваемости коклюшем начался в декабре 2023 года, когда было зарегистрировано в 4,3 раза больше больных, чем в декабре 2022 года. Периодические подъемы заболеваемости связаны с увеличением числа людей, восприимчивых к инфекции. По мере увеличения распространенности и циркуляции возбудителя в обществе риск заражения возрастает и у младенцев, которые еще не привиты или не завершили курс первичной вакцинации против коклюша. Поэтому очень важно начать вакцинацию вовремя и следовать графику прививок, подчеркивают в SPKC.

Согласно действующему календарю детских прививок, вакцину от коклюша следует вводить в возрасте двух, четырех, 12-15 месяцев, семи и 14 лет. В два, четыре, 12-15 месяцев можно прививаться комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита, Haemophilus influenzae типа B и гепатита B, в семь лет - комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита или в 14 лет - комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка.

В настоящее время отмечается значительное увеличение числа невакцинированных детей, не получивших вакцину от коклюша в возрасте семи и 14 лет, по сравнению с периодом до пандемии.

SPKC напоминает родителям о необходимости проявлять интерес и следить за данными о прививках в прививочном паспорте ребенка, за указаниями календаря прививок, а также записываться на прививки к семейному врачу в установленные сроки.

Вакцинация против коклюша была введена в Латвии в 1958 году. За пять лет до вакцинации общее число случаев заболевания составило 27367, а в 2019-2023 годах - 1228. Сокращение случаев заболевания с начала вакцинации составило 95,5%.

Коклюш - это высококонтагиозная острая респираторная инфекция. Болезнь характеризуется тяжелым, пароксизмальным кашлем, который может длиться два месяца и более.

До начала вакцинации в 1958 году коклюш был очень распространенным заболеванием, поражавшим в основном детей до пяти лет, большинство из них - до одного года. В настоящее время наибольшая заболеваемость наблюдается среди подростков, детей до года и молодых взрослых.

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