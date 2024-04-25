Видео Водители грузовиков превратили дорогу к границе в свалку

В программу Bez Tabu обратились местные жители Карсавы, которые удивлены происходящим на российском пограничном пункте Гребнево, сообщает программа Bez Tabu.
Начиная с Карсавы, на обочине дороги стоят около 700 грузовиков, которые ждут своей очереди, чтобы пересечь пограничный пункт в Гребнево.
Уже образовалась очередь длиной почти на 20 км. Местные жители в Карсаве особенно недовольны такой ситуацией и не понимают, почему так происходит.
Водители грузовиков говорят, что стоят в очереди почти неделю. Развлекают себя как умеют - один смотрит фильмы в машине, другой разговаривает с соседями.
Водитель грузовика Артур не скрывает, что в грязи на обочине виноваты сами водители. Большинство из них не стесняются бросать мусор на землю. И правда, контейнеры для мусора расположены далеко друг от друга. Не хватает и туалетов.
Ответственная за чистоту на дороге - Latvijas Valsts ceļi. В письменном письме программе сообщили, что общий объем финансирования на уборку обочин приграничных дорог на год составляет 200 000 евро, и что за три месяца этого года уже потрачено 52 397 евро, из которых 21 289,89 евро были потрачены в марте, а в апреле сумма должна была увеличиться.
"Туалеты убираются дважды в неделю, контейнеры для отходов опорожняются и мусор вывозится раз в неделю, а обочина дороги чистится раз в неделю. Чтобы выполнить еще больший объем работ, установить больше контейнеров и туалетов, необходимо увеличить ежегодное финансирование в два-три раза, до 500 000 евро.
Обратите внимание, что на очистку приграничных дорог не было выделено дополнительного финансирования, и вышеуказанные работы выполняются за счет бюджета на содержание государственных дорог в ущерб другим работам на дорожной сети.
Кроме того, для размещения большего количества контейнеров и туалетов необходимо будет построить парковки, что повлечет за собой дополнительные расходы", - ответили в Latvijas Valsts ceļi.
Водители убеждены, что изменение порядка пересечения границы решит эту ситуацию на границе.
Представитель VID пояснила, что с момента введения санкций служба работает в усиленном режиме контроля, поэтому круглосуточно могут пропускать через границу только около 100 автомобилей.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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