Видео Водители грузовиков превратили дорогу к границе в свалку

Начиная с Карсавы, на обочине дороги стоят около 700 грузовиков, которые ждут своей очереди, чтобы пересечь пограничный пункт в Гребнево.

Уже образовалась очередь длиной почти на 20 км. Местные жители в Карсаве особенно недовольны такой ситуацией и не понимают, почему так происходит.

Водители грузовиков говорят, что стоят в очереди почти неделю. Развлекают себя как умеют - один смотрит фильмы в машине, другой разговаривает с соседями.

Водитель грузовика Артур не скрывает, что в грязи на обочине виноваты сами водители. Большинство из них не стесняются бросать мусор на землю. И правда, контейнеры для мусора расположены далеко друг от друга. Не хватает и туалетов.

Ответственная за чистоту на дороге - Latvijas Valsts ceļi. В письменном письме программе сообщили, что общий объем финансирования на уборку обочин приграничных дорог на год составляет 200 000 евро, и что за три месяца этого года уже потрачено 52 397 евро, из которых 21 289,89 евро были потрачены в марте, а в апреле сумма должна была увеличиться.