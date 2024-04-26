Разочарованные в "своем государстве". Что не так с ограничением прав украинских мужчин за границей

Петренко говорит, что «не владеет» информацией о том, что приостановка их деятельности связана с законом о мобилизации, военным учетом и заявлениями министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По ее словам, недовольных людей в их учреждении действительно много. Очереди, возможно, самые большие за все время существования ГП «Документ», признает она.

Люди не слишком верят в объяснения работников ГП «Документ».

«Одни нам сказали, что им дали указание не давать документы, другие говорят — технические проблемы. Если так, то когда их решат? Никаких дат не называют. Не могут проблемы решаться месяц, пока закон вступит в действие», — говорит Максим.

Стоящие в очереди уверяют, что им пришли сообщения о том, что их документы готовы. Хотя в ГП «Документ» говорят, что во вторник разослали им сообщение о «технических трудностях».

Многие в этой очереди говорят, что чувствуют себя обманутыми, разочарованными в «своем государстве», и надеются на вмешательство Европы, если Украина не решит проблему.

Многие обсуждают вариант попросить временное убежище за рубежом. Но можно ли это сделать только на основании того, что в Украине вам грозит мобилизация — неизвестно.

Юристы говорят, что у каждой страны свои правила и соображения о том, кому предоставлять убежище.

В Украине же эта ситуация вызвала настоящие эмоциональные качели. Хотя правозащитники указывают на пробелы в решении властей, многие призывают не забывать, что часть мужчин, которые сейчас стоят в очередях в Европе и возмущаются, могут быть уклонистами, сбежавшими из Украины.