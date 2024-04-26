​За занавесом: Кремль защищает Иран и обвиняет США в терроризме

Одиозный "политолог" Сергей Михеев между тем заявил, что поддержка Западом Израиля и осуждение Ирана подтверждают, что "белые люди", по мнению Запада, являются высшей расой и нападать на них нельзя, в то время как атаки на мусульман [на посольство Ирана] полностью допустимы.

Пропагандисты радовались тому, что Иран таким образом доказал свой военный потенциал и то, что способен за себя постоять. Добавим, что Иран является близким союзником России в ближневосточном регионе и важным поставщиком оружия. В войне против Украины Россия активно использует дроны, поставляемые Ираном.

Радио "Свободная Европа" отмечает, что потенциальные выгоды для Кремля от атаки Ирана на Израиль довольно крупные и специфичные. За более чем два года с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин все чаще изображает эту войну как часть более обширной конфронтации, в которой Россия защищает себя и остальной мир от Запада и, в частности, США.

На этом фоне атака Ирана на Израиль может положительно повлиять на пропаганду Кремля, предоставив России новые материалы, которые она может использовать, чтобы проиллюстрировать свои официальные рассказы о войне в Украине и ее задачах по расправе с Западом.

"То, что Москва поддерживает иранцев в Совете безопасности ООН, не стало неожиданностью. Тегеран продолжает помогать России в ее войне против Украины, а Москва, в свою очередь, хочет воспользоваться ближневосточным кризисом и "обижается" на, по ее мнению, чрезмерные воздушные удары Израиля по Сирии. Пока в конце прошлой недели Израиль был жертвой Ирана, беспилотники "Shahed" продолжали бомбить украинские города, и в скором времени Украина может столкнуться и с ударами поставленных Ираном баллистических ракет. Это еще одна более чем веская причина, по которой Вашингтон и его союзники должны без дальнейших проволочек усилить противовоздушную оборону Украины", - подчеркивает аналитик центра "Foundation for Defense of Democracies" Джон Харди.

Зеленский, в свою очередь, связал израильскую ситуацию с Украиной, отметив, что, как и по Израилю, удар по Украине нанесли произведенные в Иране беспилотники и ракеты. Действия России и Ирана угрожают безопасности во всем мире, считает Зеленский.

Сами россияне идентифицируют себя с иранцами, смело противостоящими "сатанинскому" Западу, и Путин совсем не обижается, когда русские пропагандисты называют его лидером того, что в цивилизованном мире считается теократическим фашизмом.

MAF Фото: MAF

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информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023

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