​За занавесом: Кремль защищает Иран и обвиняет США в терроризме

В выступления кремлевских пропагандистов и российские новостные передачи все больше проникает общая тенденция: как можно меньше говорить о внутренней политике, кроме, конечно, освещения очередных действий президента России Владимира Путина.
Даже в новостях почти 90% эфирного времени посвящено внешней политике, и российские зрители узнают о событиях внутри страны по минимуму. Исключение составляют очередные визиты Путина в регионы и открытие очередного военного завода. Даже о разрушительном наводнении, которое в отдельных регионах РФ достигло катастрофических масштабов, в новостях сообщали сравнительно коротко, с упором на то, что "ситуация находится под контролем".
Похоже, все контролируемые Кремлем СМИ концентрируют свои ресурсы на внешней политике, чтобы укрепить в россиянах уверенность в "угрозе родине от внешнего врага ", которой надлежит плавно преобразоваться в лейтмотив "все для победы, все для фронта".
На минувшей неделе порцию новых дров в затухающий огонь идеологии подбросило нападение Ирана на Израиль и принятое в конце недели Палатой представителей США решение о выделении Украине помощи в размере 60 миллиардов долларов.
Видео: Здесь и далее - фрагменты передач российской пропаганды
Главный пропагандист Владимир Соловьев в своем шоу продолжал проповедовать, что война с НАТО неизбежна. Ставка - либо мы, либо они, и Россия должна нанести превентивный ядерный удар по военной инфраструктуре Запада.
США - террористическое государство
Как и ожидалось, в связи с поддержкой пакета помощи США Украине пропагандисты пустили в дело тяжелую артиллерию. Вся идеологическая свита Кремля рассказывала, что поставками Украине оружия, в том числе ракет дальнего действия, США поддерживают "террористические акты бандеровцев", которые те совершают на территории России. В связи с этим Америку следует считать террористической страной. Более того: поскольку штаты рассматривают возможность передачи замороженных российских финансовых средств Украине, то США можно считать финансовым террористом, что бы это не значило.
Хотя россияне говорят о том, что Россия обязательно отомстит американцам за оказание помощи Украине и ответ будет "асимметричным" (то есть мощнее американского "деяния"), очевидно, что это лишь риторика для местных нужд. Кроме болтовни о том, что Россия не допустит нарушения красных линий, пропагандисты никак не обозначат, каким именно может быть возможный ответ. Вопли Соловьева о ядерных ударах не воспринимаются всерьез. Это и понятно, потому что очевидно, что русские никакого "асимметричного ответа" США - ни их экономике, ни обороне - дать не могут. Поэтому остается только в бессилии угрожать ядерной дубинкой.
Заявления о том, что война с НАТО неизбежна, также не выдерживают никакой критики, поскольку Североатлантический альянс, сосредоточенный исключительно на обороне, что и прописано в уставе организации, наступательную войну с Россией никогда не начнет. А Россия, сконцентрировавшая все военные силы в Украине, не обладает ни военным, ни экономическим потенциалом для войны с НАТО.
Таким образом, сознательное нагнетание пропагандистами предчувствия войны рассчитано исключительно на местное медиапространство, чтобы мобилизовать население и эмоционально объединить его против внешнего врага. Фактически, пока россияне живут в искусственно и сознательно созданном ожидании войны, кремлевский режим может чувствовать себя абсолютно уверенно и принимать такие решения, какие захочет. Ведь ставка красноречиво высока: или мы, или они.
Вызовы Украины
Россия еще с осени твердит о том, что Украина войну проиграла. В последнее время риторика Кремля о скорой капитуляции Украины возросла. Это, конечно, выдача желаемого за действительное, хотя ситуация в Украине действительно крайне сложная. Украинцам не хватает не только оружия и боеприпасов, но и военнослужащих. До недавнего решения США о предоставлении поддержки ситуация была совсем мрачной.
Этим, конечно, воспользовались пропагандисты. Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева даже приврала, сославшись на слова главы ЦРУ Уильяма Бернса о том, что без помощи США Украина войну до конца года проиграет, не пояснив, что шеф ЦРУ допустил такую возможность только в том случае, если американской поддержки не будет.
А теперь пропагандисты лезут из кожи вон, чтобы убедить общественность в том, что американская поддержка повлиять на ход войны не способна и русские уничтожат все американское оружие.
Однако аналитический центр "Atlantic Council" отмечает, что "с принятием этого законопроекта о помощи проводимая Россией кампания по деморализации потерпела тяжелый провал. Это и военный провал для русских, и не только потому, что у украинцев теперь будет больше боеприпасов. Внезапно российские военные и общество вновь сталкиваются с перспективами очень долгой войны. Украина, которую поддерживают объединенные военно-экономические силы США и Евросоюза, - совершенно другой противник, чем изолированная и одинокая Украина".
В то же время не стоит питать иллюзий о скорой победе Украины. Военный аналитик США и старший сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований Роб Ли считает, что даже теперь "Россия по-прежнему будет иметь преимущества в артиллерии, просто не такие значительные".
"Путин и поддерживающие его пропагандисты на государственном телевидении неоднократно заявляли, что их целью является не получение отдельных дополнительных территорий, а контроль над всей Украиной. Они не хотят обменивать землю на мир. Они хотят захватить Харьков, Одессу, Киев и другие города. Теперь, когда их цели становятся более труднодостижимыми, настал подходящий момент для демократических стран, поддерживающих Украину, перекалибровать и общую стратегию", - пишет "Atlantic Council".
Между тем "Financial Times" ссылается на сказанное 21 апреля президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что украинская армия в последние месяцы потеряла инициативу на фронте. При этом Зеленский отметил, что после получения новых систем вооружений можно будет говорить о новом временном графике.
Россияне поддерживают Иран
Всю минувшую неделю кремлевские пропагандисты обсуждали нападение Ирана на Израиль, подчеркивая, что оно было легитимным и оправданным. В частности, они рассказывали, что нападение Израиля на посольство Ирана в Дамаске было незаконным, поэтому Иран имел полное право ответить. Соловьев назвал бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, который заявил, что атака Израиля на посольство Ирана была обоснована соображениями безопасности, "тупой свиньей".
Одиозный "политолог" Сергей Михеев между тем заявил, что поддержка Западом Израиля и осуждение Ирана подтверждают, что "белые люди", по мнению Запада, являются высшей расой и нападать на них нельзя, в то время как атаки на мусульман [на посольство Ирана] полностью допустимы.
Пропагандисты радовались тому, что Иран таким образом доказал свой военный потенциал и то, что способен за себя постоять. Добавим, что Иран является близким союзником России в ближневосточном регионе и важным поставщиком оружия. В войне против Украины Россия активно использует дроны, поставляемые Ираном.
Радио "Свободная Европа" отмечает, что потенциальные выгоды для Кремля от атаки Ирана на Израиль довольно крупные и специфичные. За более чем два года с начала полномасштабного вторжения в Украину Путин все чаще изображает эту войну как часть более обширной конфронтации, в которой Россия защищает себя и остальной мир от Запада и, в частности, США.
На этом фоне атака Ирана на Израиль может положительно повлиять на пропаганду Кремля, предоставив России новые материалы, которые она может использовать, чтобы проиллюстрировать свои официальные рассказы о войне в Украине и ее задачах по расправе с Западом.
"То, что Москва поддерживает иранцев в Совете безопасности ООН, не стало неожиданностью. Тегеран продолжает помогать России в ее войне против Украины, а Москва, в свою очередь, хочет воспользоваться ближневосточным кризисом и "обижается" на, по ее мнению, чрезмерные воздушные удары Израиля по Сирии. Пока в конце прошлой недели Израиль был жертвой Ирана, беспилотники "Shahed" продолжали бомбить украинские города, и в скором времени Украина может столкнуться и с ударами поставленных Ираном баллистических ракет. Это еще одна более чем веская причина, по которой Вашингтон и его союзники должны без дальнейших проволочек усилить противовоздушную оборону Украины", - подчеркивает аналитик центра "Foundation for Defense of Democracies" Джон Харди.
Зеленский, в свою очередь, связал израильскую ситуацию с Украиной, отметив, что, как и по Израилю, удар по Украине нанесли произведенные в Иране беспилотники и ракеты. Действия России и Ирана угрожают безопасности во всем мире, считает Зеленский.
Сами россияне идентифицируют себя с иранцами, смело противостоящими "сатанинскому" Западу, и Путин совсем не обижается, когда русские пропагандисты называют его лидером того, что в цивилизованном мире считается теократическим фашизмом.
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает
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