Чт, 4.04.2019
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Сотрудников ГПСС задержали, но их начальника увольнять не планируется

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Начальник ГПСС Оскар Аболиньш

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Министр внутренних дел Сандрис Гиргенс не видит оснований для замены начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскара Аболиньша, сообщил советник Гиргенса Карлис Миксонс.

Министр сказал, что Бюро внутренней безопасности (БВБ) продолжает работу в связи с задержаниями сотрудников ГПСС, проводится также служебная проверка. Гиргенс считает, что начальник ГПСС отреагировал адекватно и более подробных объяснений требовать у него не будет.

Как сообщалось, БВБ задержало по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге четырех должностных лиц Рижского регионального управления ГПСС, в том числе командира взвода.

Задержанные занимались мошенничеством в учете рабочего времени, в результате получая зарплату за время, которое не работали. Преступление совершалось в течение длительного срока.

К двоим сотрудникам ГПСС применен статус подозреваемого с запретом выполнять должностные обязанности. Еще двое получили статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

По другому делу БВБ в сентябре прошлого года задержало заместителя начальника ГПСС Интса Селиса, который присваивал горючее. Дело уже передано суду, а Селис уволен.

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