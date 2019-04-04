Сотрудников ГПСС задержали, но их начальника увольнять не планируется

Министр внутренних дел Сандрис Гиргенс не видит оснований для замены начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскара Аболиньша, сообщил советник Гиргенса Карлис Миксонс.
Министр сказал, что Бюро внутренней безопасности (БВБ) продолжает работу в связи с задержаниями сотрудников ГПСС, проводится также служебная проверка. Гиргенс считает, что начальник ГПСС отреагировал адекватно и более подробных объяснений требовать у него не будет.
Как сообщалось, БВБ задержало по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге четырех должностных лиц Рижского регионального управления ГПСС, в том числе командира взвода.
Задержанные занимались мошенничеством в учете рабочего времени, в результате получая зарплату за время, которое не работали. Преступление совершалось в течение длительного срока.
К двоим сотрудникам ГПСС применен статус подозреваемого с запретом выполнять должностные обязанности. Еще двое получили статус лиц, против которых начат уголовный процесс.
По другому делу БВБ в сентябре прошлого года задержало заместителя начальника ГПСС Интса Селиса, который присваивал горючее. Дело уже передано суду, а Селис уволен.