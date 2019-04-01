За мошенничество задержаны четыре должностных лица ГПСС, в том числе командир взвода

Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге четырех должностных лиц Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), в том числе командира взвода, сообщили агентству LETA в БВБ.