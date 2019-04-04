В Пардаугаве вспыхнул пожар повышенной опасности. Горело и в Бабитской волости

Вызов на пожар в Пардаугаве поступил в ГПСС около 11.00.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что в нескольких местах горит сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и в одном месте грозит перекинуться на близстоящие здания.

Галерея: Пожар в Пардаугаве

В тушении пожара задействовали более 40 пожарных и 11 специализированных пожарных автомашин. Пожарные призывали жителей не приближаться к месту пожара.

Огнем были охвачены Спилвские луга между улицей Ратсупитес и Хапака гатве. Сухая трава горела в нескольких местах, тушению огня мешал сильный ветер.

Галерея: Горят Спилвские луга

Как стало известно, при тушении пожара сухой травы на Спилвских лугах пострадали двое пожарных. Они были переданы медикам.

Около 16.30 пожарным удалось локализовать пожар на Спилвских лугах в Риге - общая площадь горения составила 54 га: сухая трава горела на площади 53 га, лесной напочвенный покров - на площади 1 га.

Видео: Горят Спилвские луга

Позднее ГПСС выступила с сообщением, о том, что и в Бабитской волости горело несколько гектаров.