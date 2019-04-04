Россиянам не хватает средств на обувь. Но Кремль исследованию не верит

Однако пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сомневается в правдивости результатов исследования.

Согласно исследованию "Росстата", у 80% российских семей не хватает денег, чтобы просто обеспечить себя необходимым минимумом товаров.

Песков попросил "Росстат" прокомментировать исследование, так как Кремлю сложно понять эти данные.

"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных", - сказал Песков, комментируя данные исследования.

Все данные доступны на сайте "Росстата". Данное исследование агентство проводила два раза.

Данные были получены, опросив около 60 000 домохозяйств по всей территории России.

Согласно результатам исследования, примерно 10% жителей России не могут позволить себе есть мясо или рыбу три раза в неделю.

В свою очередь 12,6% туалетов домохозяйств нужно делить с соседями или они вообще находятся вне дома.