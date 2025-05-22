Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, если оно совершено в общественном месте или в присутствии несовершеннолетнего. Как подтвердили агентству LETA в отделе по связям с общественностью Государственной полиции, такое преступление может караться лишением свободы на срок до шести лет с лишением права содержать определенные или все виды животных на срок до пяти лет.

Полиция сообщила, что личности участников инцидента установлены, обстоятельства инцидента выясняются.

Латвийское общество помощи диким птицам Drauga spārns сообщило в Facebook, что птицы были убиты на строительной площадке в Риге, на улице Улброкас, 20.

"Рабочие на объекте просто убили их лопатой, сначала маму, которая пыталась защищать своих птенцов, после этого и их", - утверждает общество.

Все это видел ребенок, который стал очевидцем произошедшего и рассказал об этом своей маме. Она в свою очередь незамедлительно обратилась в Drauga spārns, и доброволец общества отправилась на место происшествия и вызвала полицию. Чтобы не оставлять улик, рабочие убрали гнездо и мертвых птиц, но волонтер нашла их, выброшенными в мусорник, сообщили в ассоциации.

На размещенных обществом фото видно, что у мусорных контейнеров лежат два птенца.

Общество призывает Рижскую думу, заказавшую строительные работы, и ответственные учреждения отреагировать и провести расследование, чтобы подобная жестокость не повторилась.