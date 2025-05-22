Министерство обороны США сообщило, что принимает этот ценный подарок в полном соответствии со всеми правилами, и самолет будет переоборудован для использования в качестве официального самолета президента США.

СМИ сообщали, что самолет оценен примерно в 400 миллионов долларов (примерно 353 миллиона евро).

Демократы усмотрели в этом подарке Катара коррупцию и пообещали протестовать против этого в Конгрессе.

СМИ сообщили о желании Катара подарить США самолет перед визитом Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

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Катар сначала молчал, однако Трамп довольно открыто говорил об этой идее и защищал ее. Он сообщил, что было бы глупо отвергать такой подарок.

Трамп во время визита на Ближний Восток жаловался, что нынешний президентский самолет устарел и уже не выглядит достаточно впечатляюще.

Эксперты указывают, что переделка самолета в президентский борт, скорее всего, будет очень дорогой и потребует много времени из-за высоких требований безопасности. Руководство США уже заказало у предприятия Boeing новые самолеты, однако их поставка задерживается.