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За первые пять часов Akropole посетили более 20 тысяч человек

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Открытие Akropole

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Новый торгово-развлекательный центр Akropole в Риге за первые пять часов его работы - с 12.00 до 17.00 - посетили свыше 20 500 человек, сообщила агентству LETA представитель Akropole Riga Лига Анджане.

Руководитель Akropole Riga, член правления Akropolis Group Каспар Бетийньш выразил удовлетворение и гордость за проделанную работу по открытию торгово-развлекательного центра.

Akropole в Риге - один из самых современных на данный момент торгово-развлекательных центров в Балтии и первый торговый центр в Латвии, которые уже на стадии проектирования соответствовал высочайшим стандартам энергоэффективности и устойчивости, а также обеспечивает наиболее дружественные окружающей среде и жителям решения, добавил он.

"Рижский Akropole - первый торгово-развлекательный центр нашей компании за границей. Одновременно это и крупнейшая инвестиция Akropolis Group. Этот опыт позволит нам быстрее и смелее развивать новые торговые центры и в других странах", - отметил председатель правления Akropolis Group Витаутас Лабяцкас.

Как сообщалось, сегодня на ул. Маскавас в Риге открылся торгово-развлекательный центр Akropole. Среди почти 170 арендаторов - магазины модных и бытовых товаров, поставщики различных услуг, рестораны и кафе. В Аkropole будет работать магазин Maxima XXX, автостоянка возле торгового центра рассчитана на 2300 автомобилей.

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