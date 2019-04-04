За первые пять часов Akropole посетили более 20 тысяч человек

Akropole в Риге - один из самых современных на данный момент торгово-развлекательных центров в Балтии и первый торговый центр в Латвии, которые уже на стадии проектирования соответствовал высочайшим стандартам энергоэффективности и устойчивости, а также обеспечивает наиболее дружественные окружающей среде и жителям решения, добавил он.