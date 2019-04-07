С первыми лучами солнца на скамейках парков появляются необремененные жизнью горожане. Словно к материнской груди, они присасываются к "пузырю" - литровой бутылке пива. Мимо них пробегают двое, будто сошедшие со страниц комиксов - загорелые, с белоснежной улыбкой, идеальными мускулами и обвешанные всевозможными гаджетами, которые измеряют пульс, считают количество шагов и калории.