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Погоня за бессмертием - "фашизм здоровья"
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С первыми лучами солнца на скамейках парков появляются необремененные жизнью горожане. Словно к материнской груди, они присасываются к "пузырю" - литровой бутылке пива. Мимо них пробегают двое, будто сошедшие со страниц комиксов - загорелые, с белоснежной улыбкой, идеальными мускулами и обвешанные всевозможными гаджетами, которые измеряют пульс, считают количество шагов и калории.
Закончив пробежку, они два раза обойдут вокруг дома, иначе норма не будет выполнена. Жертвы хелсизма гонятся за бессмертием.