Центральную улицу в Киеве переименовали в честь сенатора США

Киевский городской совет 4 апреля решил переименовать улицу в центре столицы в честь кончавшегося в 2018 году сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает ТАСС.
Маккейн был ярым критиком президента России Владимира Путина, а также сторонником поставок в Украину оружия для борьбы с пророссийскими сепаратистами.
Предложение переименовать одну из улиц Киева именем Маккейна в сентябре прошлого года предложил действующий президент Украины Пётр Порошенко.
Именем Маккейна была переименована улица, названная в честь разведчика Ивана Кудри.