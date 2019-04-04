Чт, 4.04.2019
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Центральную улицу в Киеве переименовали в честь сенатора США

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Джон Маккейн

ФОТО: EPA-AFI

Киевский городской совет 4 апреля решил переименовать улицу в центре столицы в честь кончавшегося в 2018 году сенатора Джона Маккейна. Об этом сообщает ТАСС.

Маккейн был ярым критиком президента России Владимира Путина, а также сторонником поставок в Украину оружия для борьбы с пророссийскими сепаратистами. 

Предложение переименовать одну из улиц Киева именем Маккейна в сентябре прошлого года предложил действующий президент Украины Пётр Порошенко. 

Именем Маккейна была переименована улица, названная в честь разведчика Ивана Кудри.

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