Пт, 5.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • Наряд дня: королева доказала, что "горошек" в моде, и вот как надо его носить!

Наряд дня: королева доказала, что "горошек" в моде, и вот как надо его носить!
Хит сезона!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: SIPA/Scanpix

Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, которая славится своим безупречным вкусом и регулярно входит в ТОП-5 самых стильных монарших особ в мире, в очередной раз показала, что следит за модными тенденциями, и продемонстрировала, как и с чем носить хит сезона - принт polka dot (попросту - "горошек").

46-летняя королева-консорт Испании Летиция на днях посетила проходившее в Мадриде официальное мероприятие, посвященное психическому здоровью нации, и в который раз очаровала публику своим элегантным и стильным нарядом.

Ее Величество надела черную шифоновую блузку в белый горох и классические темные брюки с завышенной талией, декорированные по бокам металлическими заклепками.

Романтичный и в то же время изыканный образ монаршей особы дополнили лодочки на шпильке и кожаный клатч.

Согласитесь, вовсе не легкомысленный этот "горошек", если знать, как его преподнести!

ФОТО: SIPA/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ