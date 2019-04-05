Наряд дня: королева доказала, что "горошек" в моде, и вот как надо его носить!
Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, которая славится своим безупречным вкусом и регулярно входит в ТОП-5 самых стильных монарших особ в мире, в очередной раз показала, что следит за модными тенденциями, и продемонстрировала, как и с чем носить хит сезона - принт polka dot (попросту - "горошек").
46-летняя королева-консорт Испании Летиция на днях посетила проходившее в Мадриде официальное мероприятие, посвященное психическому здоровью нации, и в который раз очаровала публику своим элегантным и стильным нарядом.
Ее Величество надела черную шифоновую блузку в белый горох и классические темные брюки с завышенной талией, декорированные по бокам металлическими заклепками.
Романтичный и в то же время изыканный образ монаршей особы дополнили лодочки на шпильке и кожаный клатч.
Согласитесь, вовсе не легкомысленный этот "горошек", если знать, как его преподнести!
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