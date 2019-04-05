Наряд дня: королева доказала, что "горошек" в моде, и вот как надо его носить!

Супруга короля Испании Филиппа VI Летиция, которая славится своим безупречным вкусом и регулярно входит в ТОП-5 самых стильных монарших особ в мире, в очередной раз показала, что следит за модными тенденциями, и продемонстрировала, как и с чем носить хит сезона - принт polka dot (попросту - "горошек").