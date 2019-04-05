Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

По данным агентства, состояние Маск уменьшилось до $22,3 млрд на фоне падения акций Tesla.

Как отмечается, Tesla приносит Маску около $10 млрд, еще $13 млрд он получает за счет доли в SpaceX.

Напомним, ранее глава SpaceX Маск спрогнозировал, что стоимость полета на Марс в будущем составит до 100 тысяч долларов.

По мнению бизнесмена, билет на Красную планету обойдется туристам в 500 тысяч долларов. Позже ценник "похудеет" до 100 тысяч долларов (обратный билет бесплатный). По словам Маска, это достаточно доступная цена для людей из развитых стран.