Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, состояние Маск уменьшилось до $22,3 млрд на фоне падения акций Tesla.
Как отмечается, Tesla приносит Маску около $10 млрд, еще $13 млрд он получает за счет доли в SpaceX.
Напомним, ранее глава SpaceX Маск спрогнозировал, что стоимость полета на Марс в будущем составит до 100 тысяч долларов.
По мнению бизнесмена, билет на Красную планету обойдется туристам в 500 тысяч долларов. Позже ценник "похудеет" до 100 тысяч долларов (обратный билет бесплатный). По словам Маска, это достаточно доступная цена для людей из развитых стран.
Ранее мы сообщали, что Маск намерен запустить пилотируемый корабль на Марс в 2024 году, а к 2025 году отправить на эту планету человека.