Фотоэкскурсия на российскую военную базу в Арктике

The Russian military says it has built 475 military sites in the past six years. CNN visited one of its newest -- a base above the Arctic Circle, in an area that's quickly becoming a geopolitical hotspot https://t.co/El8kBhLFiN pic.twitter.com/7XhaQPMhmS — CNN (@CNN) April 5, 2019

На базе можно разместить 250 солдат. Запасов хватит, чтобы они без помощи могли жить и работать на базе более года, пишет CNN. Комплекс окрашен в цвета российского флага.

Россия в последние годы демонстрирует свои военные "мускулы" в Арктике.

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

Чтобы защититься от сильных ветров и морозов, баз создана в виде "замкнутого круга" - все здания соединены между собой; единственное отдельное здание - православная церковь, которая находится примерно в 20 метрах от базы.

"На нашей базе проводится контроль и надзор за воздухом в помещениях, защищается северный морской путь и предотвращается нанесение вреда природе", - рассказал журналистам командир размещенной на острове Котельный тактической группы "Северный клевер" майор Владимир Пасенчик.

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

На базе размещены береговые системы ракет, к арктическим условиям приспособлены системы ракет "земля-воздух" среднего радиуса "Панцирь", которые работают даже в мороз -50 градусов.

Российские военные планируют укрепить свои позиции в Арктике, испытывая "полярную" версию системы противоракетной обороны С-400 и создавая новые системы ПРО на ближайшей базе воздушных сил в континентальной части России.

На арктические территории и их ресурсы - нефть и природный газ, которые могут стать доступнее из-за таяния льда, претендуют несколько государств. Интерес высказывают не только Россия, но и США, Канада, Дания, Норвегия и Китай.

России принадлежит примерно половина от всей границы арктического моря, и страны ООН подали претензию на ледник арктического шельфа размером еще примерно 1,2 миллиона километров.

Владимир Путин в свое время характеризовал Арктику как "важнейший регион, который обеспечит будущее России". Он ссылается на подсчеты, что стоимость арктических минералов может достигать сотен миллиардов долларов.

Россия создала Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и до 2024 года планирует в десять раз увеличить морское сообщение через Северное море.

ФОТО: AFP/AP/Scanpix

Северный морской путь находится в эксклюзивной экономической зоне России. Через него перевозки из Европы в Азию можно осуществлять на 40% быстрее, чем через Суэцкий канал. В этом месяце Москва сообщила, что зарубежным кораблям нужно будет за 45 дней сообщать о планах пройти по этому пути, причем придется взять на борт российского лоцмана и оплатить высокий транспортный сбор.

Сейчас крупнейшим клиентом российского пути по Северному морю является Китай.

Активность России в регионе тревожит ее соседей, указывает агентство АР. "Норвегия - маленькая страна, соседом которой является сильная Россия, именно рядом с ней разместившая хорошую часть своей военной силы", - указывает исследователь Университета Копенгагена Кристиан Соеби Кристенсен. "Норвегия очень напугана".

"Судоходный путь России по Северному морю характеризуется как золотая яма с большим потенциалом экономического развития", - поясняет исследователь Международного исследовательского института Дании Флемин Сплидсбоэл Хансен. "Именно поэтому в данном регионе необходимо военное присутствие. Скорее всего, оно запланировано для нужд обороны, но Запад истолковывает это как наступление".

Несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа смотрит на Арктику как на возможность посостязаться с Китаем и Россией в экономической и оборонной сферах, в целом она не занимает высокую позицию в списке приоритетов Вашингтона.