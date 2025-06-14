Иран обстрелял Израиль: есть погибшая и раненые, Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

В результате ракетных ударов Ирана по территории Израиля погибла женщина и пострадали около 40 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на слова посла США в Израиле. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении в пятницу вечером, 13 июня, призвал иранский народ объединиться против действующего в стране режима, назвав его злым и деспотичным.
Погибла женщина, 40 раненых
Газета The New York Times со ссылкой на представителя пресс-службы израильской полиции сообщает, что женщина была объявлена погибшей на месте происшествия в пригороде Тель-Авива после того, как в этот район вечером в пятницу попала иранская ракета.
Ранее сообщалось, что в пятницу Израиль начал военную операцию, нанося удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране. В ответ на это Иран запустил ракетные удары по Израилю. Большинство иранских ракет были сбиты системой ПВО, однако не перехваченные ракеты и обломки сбитых ракет нанесли повреждения зданиям.
Нетаньяху призвал иранцев к борьбе против режима
"Настало время народу Ирана объединиться под своим флагом и вокруг своего исторического наследия, чтобы обрести свободу от злого и деспотичного режима", - заявил Нетаньяху в своем обращении.
"Мы движемся к нашей цели, и мы также расчищаем путь для вашей свободы", - сказал премьер-министр Израиля. "Режим никогда не был так слаб".
"Наша борьба направлена против убийственного исламского режима, который угнетает вас и доводит до нищеты", - подчеркнул Нетаньяху. "Это ваш шанс подняться и сделать так, чтобы ваш голос был услышан".
Генсек ООН призвал остановить эскалацию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ночь на субботу призвал Иран и Израиль прекратить эскалацию конфликта.
"Израиль наносит удары по иранским ядерным объектам. Иран запускает ракеты по Тель-Авиву. Хватит эскалации. Пора остановиться. Мир и дипломатия должны возобладать", - написал Гутерриш на платформе X.
Ранее уже сообщалось, что Израиль начал в пятницу военную операцию, нанося удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране, на что Иран ответил ракетными атаками на Израиль.
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