Иран обстрелял Израиль: есть погибшая и раненые, Нетаньяху призвал иранцев к восстанию

Погибла женщина, 40 раненых

Газета The New York Times со ссылкой на представителя пресс-службы израильской полиции сообщает, что женщина была объявлена погибшей на месте происшествия в пригороде Тель-Авива после того, как в этот район вечером в пятницу попала иранская ракета.

Ранее сообщалось, что в пятницу Израиль начал военную операцию, нанося удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране. В ответ на это Иран запустил ракетные удары по Израилю. Большинство иранских ракет были сбиты системой ПВО, однако не перехваченные ракеты и обломки сбитых ракет нанесли повреждения зданиям.

Нетаньяху призвал иранцев к борьбе против режима

"Настало время народу Ирана объединиться под своим флагом и вокруг своего исторического наследия, чтобы обрести свободу от злого и деспотичного режима", - заявил Нетаньяху в своем обращении.

"Мы движемся к нашей цели, и мы также расчищаем путь для вашей свободы", - сказал премьер-министр Израиля. "Режим никогда не был так слаб".

"Наша борьба направлена против убийственного исламского режима, который угнетает вас и доводит до нищеты", - подчеркнул Нетаньяху. "Это ваш шанс подняться и сделать так, чтобы ваш голос был услышан".

Генсек ООН призвал остановить эскалацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ночь на субботу призвал Иран и Израиль прекратить эскалацию конфликта.

"Израиль наносит удары по иранским ядерным объектам. Иран запускает ракеты по Тель-Авиву. Хватит эскалации. Пора остановиться. Мир и дипломатия должны возобладать", - написал Гутерриш на платформе X.

Ранее уже сообщалось, что Израиль начал в пятницу военную операцию, нанося удары по ядерным объектам и другим военным целям в Иране, на что Иран ответил ракетными атаками на Израиль.