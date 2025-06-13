МИД предупреждает граждан Латвии о ситуации на Ближнем Востоке

Предупреждение распространяется на Израиль, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман, Ирак, Сирию, Ливан и Иорданию.

Министерство рекомендует людям проявлять осторожность и избегать общественных мест, где собирается большое количество людей.

МИД также призывает людей, приехавших в регион на короткий срок, зарегистрироваться в консульском реестре, отправив информацию на электронный адрес konsularais.registrs@mfa.gov.lv, чтобы сотрудники консульства могли связаться с ними в экстренной ситуации и оказать необходимую помощь.

Как сообщалось, Израиль нанес удар по иранским ядерным и другим военным объектам в ночь на пятницу, 13 июня.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не участвуют в израильских ударах по Ирану, и предостерег Иран от нападения на американские интересы или персонал.

Иран возобновил свою ядерную программу в 2019 году после того, как годом ранее, во время первого президентского срока Трампа, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки 2015 года между Тегераном и мировыми державами и восстановили экономические санкции против Ирана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном о новой ядерной сделке возобновились в апреле, но после первоначального оптимизма президент США заявил, что больше не уверен в возможности достижения ядерного соглашения.