Главное об атаке Израиля на Иран: кто убит, что за цели и какие последствия

"У нас тут каждый день почти сирены, поэтому мы даже не дернулись, когда ночью загудело. И сообщения Службы тыла не сразу прочитали. Я узнал, что введен 4-й уровень угрозы около девяти утра. Собрали сумки — воду, еду, зарядные устройства для гаджетов, ждем распоряжений, но занимаемся своими обычными делами. Если при каждом обстреле жизнь в стране будет замирать, то все посыпется. В прошлом году Иран и Израиль уже обменялись ударами и все затихло. Есть риск, что проиранские хуситы и "Хезболла" захотят поддержать своих и тоже активизируются. Тогда на нас полетит с трех сторон, и это будет совсем неприятно, но такое тоже уже было в нашей истории, разберемся"

"Разбудила нас, как и всех жителей Израиля, сирена. У нас хуже ситуация с бомбоубежищами, чем в центре и на севере, именно из-за того, что раньше здесь было безопасно, и их не строили в каждом доме. Здесь одно убежище на несколько домов, и раньше люди не всегда знали, у кого ключ в случае экстренной ситуации. Но сейчас все изменилось. Все четко. Мы все знаем, куда бежать". "В городе в данный момент относительно спокойно. Эйлат — курортный город, и эта индустрия не может перестать работать. Отели, рестораны работают, как обычно. Но бросаются в глаза пустые пляжи, видимо, люди все же не рискуют уходить далеко от укрытий. И, насколько я слышала, все развлечения на воде отменены".