ФОТО 14 июня в Латвии вспоминают жертв коммунистического режима

В Валмиере в 12:00 церемония памяти состоится на железнодорожной станции.

В Мадоне у Расколотого камня в 11:00 пройдет памятный акт, посвященный жертвам коммунистического геноцида.

В 11:00 памятные мероприятия и возложение цветов состоятся у памятных камней в саду Цесвайнской евангелическо-лютеранской церкви и на железнодорожной станции, а также у здания управления Эргльской волости. В 13:00 в Лубане у памятного камня репрессированным на берегу Айвиексте каждый сможет вспомнить несправедливо депортированных; после церемонии пройдет сплав на плоту по реке, где участники смогут поделиться воспоминаниями о пережитом в ссылке.

В Цесисском крае церемония начнется в 10:00 в Сталбе у памятного камня и на железнодорожной станции Цесис. В Яунрауне - в 11:00, у посвященного репрессированным мемориала. В музее Мелании Ванаги у святого камня Доли в 12:00 также состоится памятная церемония. В Яунпиебалге в 14:00 у памятного камня будут рассказывать воспоминания репрессированных.

В Саулкрастском крае возложение цветов намечено в 10:00 у святого камня возле Петерупской евангелическо-лютеранской церкви.

В Вентспилсе памятная церемония состоится в 12:00 в саду Тилта.

В Лиепае мероприятия начнутся в 11:00 на Центральном кладбище у памятного камня депортированным, после чего участники отправятся в Музей оккупации (ул. К. Укстиня, 7/9), где в 12:00 начнется концерт памяти репрессированных.

В Кулдиге мероприятие состоится в 10:00 у памятного камня на улице Петра, а в Скрунде - в 12:00 у памятного камня и музейного вагона депортаций.