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ФОТО 14 июня в Латвии вспоминают жертв коммунистического режима

Памятное мероприятие памяти жертв коммунистического геноцида в Торнякалнсе

В субботу, 14 июня, в 9:30 возле железнодорожной станции "Шкиротава" состоится памятное мероприятие, посвященное жертвам коммунистического геноцида.

Церемонию проведет актер Эгил Мелбардис; участие примут учителя и яунсарги из Школы народного декоративного искусства имени Оскара Калпака, члены Общества политрепрессированных Латгальского предместья, а также мужская вокальная группа под руководством Рихарда Лапиньша.

В 11 часов утра состоится памятный акт у мемориала жертвам советской оккупации "Тактила истории" (Vēstures taktīla) в Старой Риге. В мероприятии примут участие члены Латвийского объединения политрепрессированных и представители государственных и муниципальных органов.

Ожидается, что президент Латвии Эдгар Ринкевич выступит с речью у мемориала жертвам советской оккупации "Тактила истории".

"Сегодня мы вспоминаем жертв коммунистического геноцида. Вождь советского режима Сталин и его пособники депортировали и убили тысячи невинных людей. Такие преступления нельзя забывать и нельзя прощать!" - написал в соцсети X Эдгар Ринкевич (@edgarsrinkevics).

В этом мероприятии также примет участие министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство").

После памятной церемонии состоится шествие и возложение цветов к памятнику Свободы.

В 15:00 пройдет памятное мероприятие у памятника "В метели" (Putenī), а также возле памятного вагона и камня на территории станции Торнякалнс по адресу ул. Вилкайнес, 2А. Организатором выступает Общество политрепрессированных "Клуб политрепрессированных Курземского района".

В память об увезенных в 19:00 в рижской церкви Св. Иоанна пройдёт концерт "К свету". Выступят оркестр Rīga и хор Latvija.

На концерте прозвучат произведения Вилниса Шмидбергса "К свету" и "Реквием" Ромуалда Ермака. В концерте также примут участие солисты Катрина Паула Фелсберга и Мартиньш Звигулис.

Памятные мероприятия 14 июня в регионах Латвии

В 15:00 памятная церемония состоится у железнодорожной станции в Гулбене, в 16:30 - у Литенского кладбища, в 17:30 будет зажжен костёр памяти на месте лагеря в Литене. В церемонии примут участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

В Смилтене памятный акт начнется в 12:00 у памятника "Расколотая семья".

В Огре в 15:00 церемония состоится у мемориала жертвам репрессий на проспекте Межа, 1b, а затем пройдет вечер воспоминаний в Малом зале Культурного центра Огрского края.

В Алуксне в память о жертвах коммунистического террора в 10:00 пройдет церемония у Материнского образа, а в 10:40 - у мемориала "Тем, кто не вернулся" на Большом кладбище.

В 13:00 в Валкско-Лугажской евангелическо-лютеранской церкви состоится концерт памяти жертв коммунистического геноцида "Увезенным".

В Валмиере в 12:00 церемония памяти состоится на железнодорожной станции.

В Мадоне у Расколотого камня в 11:00 пройдет памятный акт, посвященный жертвам коммунистического геноцида.

В 11:00 памятные мероприятия и возложение цветов состоятся у памятных камней в саду Цесвайнской евангелическо-лютеранской церкви и на железнодорожной станции, а также у здания управления Эргльской волости. В 13:00 в Лубане у памятного камня репрессированным на берегу Айвиексте каждый сможет вспомнить несправедливо депортированных; после церемонии пройдет сплав на плоту по реке, где участники смогут поделиться воспоминаниями о пережитом в ссылке.

В Цесисском крае церемония начнется в 10:00 в Сталбе у памятного камня и на железнодорожной станции Цесис. В Яунрауне - в 11:00, у посвященного репрессированным мемориала. В музее Мелании Ванаги у святого камня Доли в 12:00 также состоится памятная церемония. В Яунпиебалге в 14:00 у памятного камня будут рассказывать воспоминания репрессированных.

В Саулкрастском крае возложение цветов намечено в 10:00 у святого камня возле Петерупской евангелическо-лютеранской церкви.

В Вентспилсе памятная церемония состоится в 12:00 в саду Тилта.

В Лиепае мероприятия начнутся в 11:00 на Центральном кладбище у памятного камня депортированным, после чего участники отправятся в Музей оккупации (ул. К. Укстиня, 7/9), где в 12:00 начнется концерт памяти репрессированных.

В Кулдиге мероприятие состоится в 10:00 у памятного камня на улице Петра, а в Скрунде - в 12:00 у памятного камня и музейного вагона депортаций.

В Салдусе памятная церемония состоится в 13:00 на перекрестке улиц Лиела и Заля.

В Талси памятный акт пройдет в 11:00 у памятника "Коклетайс".

В Южно-Курземском крае в 11:00 состоится памятное мероприятие у памятного камня в Вирге.

В Даугавпилсе в 7:30 пройдет богослужение в католической церкви Св. Петра в цепях, а в 11:00 - памятная церемония в сквере Андрея Пумпура. В 12:30 в краеведческом и художественном музее выступит театр гимназии с постановкой по мотивам книги "Сибирские хайку" Юрги Виле.

В Екабпилсском крае в 11:00 состоится церемония в Виесите, в 14:00 - в парке 14 июня в Екабпилсе.

В Елгаве памятный акт пройдет в 11:00 в Священной роще.

В Балви в 11:00 возложат цветы и свечи у памятника жертвам коммунистического геноцида Абренского уезда.

В Бауске в 14:00 у мемориала репрессированным выступит виолончелист Кристап Гринбергс; ведущий - Янис Биезайс.

Подобные мероприятия пройдут и в других местах Латвии.

Галерея: Памятное мероприятие на станции "Шкиротава", 2024 год.

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