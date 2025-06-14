ФОТО 14 июня в Латвии вспоминают жертв коммунистического режима

В субботу, 14 июня, в 9:30 возле железнодорожной станции "Шкиротава" состоится памятное мероприятие, посвященное жертвам коммунистического геноцида.
Церемонию проведет актер Эгил Мелбардис; участие примут учителя и яунсарги из Школы народного декоративного искусства имени Оскара Калпака, члены Общества политрепрессированных Латгальского предместья, а также мужская вокальная группа под руководством Рихарда Лапиньша.
В 11 часов утра состоится памятный акт у мемориала жертвам советской оккупации "Тактила истории" (Vēstures taktīla) в Старой Риге. В мероприятии примут участие члены Латвийского объединения политрепрессированных и представители государственных и муниципальных органов.
Ожидается, что президент Латвии Эдгар Ринкевич выступит с речью у мемориала жертвам советской оккупации "Тактила истории".
Šodien pieminam Komunistiskā genocīda upurus, padomju režīma vadonis Staļins un viņa līdzskrējēji deportēja un nogalināja tūkstošiem nevainīgu cilvēku. Šādus noziegumus nedrīkst aizmirst un piedot!— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 14, 2025
"Сегодня мы вспоминаем жертв коммунистического геноцида. Вождь советского режима Сталин и его пособники депортировали и убили тысячи невинных людей. Такие преступления нельзя забывать и нельзя прощать!" - написал в соцсети X Эдгар Ринкевич (@edgarsrinkevics).
В этом мероприятии также примет участие министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство").
После памятной церемонии состоится шествие и возложение цветов к памятнику Свободы.
В 15:00 пройдет памятное мероприятие у памятника "В метели" (Putenī), а также возле памятного вагона и камня на территории станции Торнякалнс по адресу ул. Вилкайнес, 2А. Организатором выступает Общество политрепрессированных "Клуб политрепрессированных Курземского района".
В память об увезенных в 19:00 в рижской церкви Св. Иоанна пройдёт концерт "К свету". Выступят оркестр Rīga и хор Latvija.
На концерте прозвучат произведения Вилниса Шмидбергса "К свету" и "Реквием" Ромуалда Ермака. В концерте также примут участие солисты Катрина Паула Фелсберга и Мартиньш Звигулис.
Памятные мероприятия 14 июня в регионах Латвии
В 15:00 памятная церемония состоится у железнодорожной станции в Гулбене, в 16:30 - у Литенского кладбища, в 17:30 будет зажжен костёр памяти на месте лагеря в Литене. В церемонии примут участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
В Смилтене памятный акт начнется в 12:00 у памятника "Расколотая семья".
В Огре в 15:00 церемония состоится у мемориала жертвам репрессий на проспекте Межа, 1b, а затем пройдет вечер воспоминаний в Малом зале Культурного центра Огрского края.
В Алуксне в память о жертвах коммунистического террора в 10:00 пройдет церемония у Материнского образа, а в 10:40 - у мемориала "Тем, кто не вернулся" на Большом кладбище.
В 13:00 в Валкско-Лугажской евангелическо-лютеранской церкви состоится концерт памяти жертв коммунистического геноцида "Увезенным".
В Валмиере в 12:00 церемония памяти состоится на железнодорожной станции.
В Мадоне у Расколотого камня в 11:00 пройдет памятный акт, посвященный жертвам коммунистического геноцида.
В 11:00 памятные мероприятия и возложение цветов состоятся у памятных камней в саду Цесвайнской евангелическо-лютеранской церкви и на железнодорожной станции, а также у здания управления Эргльской волости. В 13:00 в Лубане у памятного камня репрессированным на берегу Айвиексте каждый сможет вспомнить несправедливо депортированных; после церемонии пройдет сплав на плоту по реке, где участники смогут поделиться воспоминаниями о пережитом в ссылке.
В Цесисском крае церемония начнется в 10:00 в Сталбе у памятного камня и на железнодорожной станции Цесис. В Яунрауне - в 11:00, у посвященного репрессированным мемориала. В музее Мелании Ванаги у святого камня Доли в 12:00 также состоится памятная церемония. В Яунпиебалге в 14:00 у памятного камня будут рассказывать воспоминания репрессированных.
В Саулкрастском крае возложение цветов намечено в 10:00 у святого камня возле Петерупской евангелическо-лютеранской церкви.
В Вентспилсе памятная церемония состоится в 12:00 в саду Тилта.
В Лиепае мероприятия начнутся в 11:00 на Центральном кладбище у памятного камня депортированным, после чего участники отправятся в Музей оккупации (ул. К. Укстиня, 7/9), где в 12:00 начнется концерт памяти репрессированных.
В Кулдиге мероприятие состоится в 10:00 у памятного камня на улице Петра, а в Скрунде - в 12:00 у памятного камня и музейного вагона депортаций.
В Салдусе памятная церемония состоится в 13:00 на перекрестке улиц Лиела и Заля.
В Талси памятный акт пройдет в 11:00 у памятника "Коклетайс".
В Южно-Курземском крае в 11:00 состоится памятное мероприятие у памятного камня в Вирге.
В Даугавпилсе в 7:30 пройдет богослужение в католической церкви Св. Петра в цепях, а в 11:00 - памятная церемония в сквере Андрея Пумпура. В 12:30 в краеведческом и художественном музее выступит театр гимназии с постановкой по мотивам книги "Сибирские хайку" Юрги Виле.
В Екабпилсском крае в 11:00 состоится церемония в Виесите, в 14:00 - в парке 14 июня в Екабпилсе.
В Елгаве памятный акт пройдет в 11:00 в Священной роще.
В Балви в 11:00 возложат цветы и свечи у памятника жертвам коммунистического геноцида Абренского уезда.
В Бауске в 14:00 у мемориала репрессированным выступит виолончелист Кристап Гринбергс; ведущий - Янис Биезайс.
Подобные мероприятия пройдут и в других местах Латвии.
Галерея: Памятное мероприятие на станции "Шкиротава", 2024 год.
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