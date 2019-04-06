Закономерное или политическое решение? Политологи оценили отстранение Ушакова

Комментатор политических событий Филипп Раевский решение Пуце оценил как закономерное, он отрицает, что оно политически мотивировано. Это последствия коррупционного скандала в Rīgas satiksme, указал в интервью TVNET Раевский.

Принимая во внимание готовность Ушакова судиться в связи с решением о его отстранении, процесс так быстро не закончится, уверен Раевский.

"Пока будут проходить эти суды, эмоции по поводу этого рассказа утихнут. Судебное решение будет больше прецедентным решением, с его помощью оценят ситуацию, это не будет решение суда с политическими последствиями", - отметил эксперт.

Комментируя влияние решения на стабильность правящей колации в Рижской думе, Раевкий указал, что все будет зависеть от внутренней стабильности партии "Согласие".

Отвечая на вопрос TVNET, не приведет ли такое решение Пуце к ситуации, что мэр формально отстранен, но фактически продолжает оказывать влияние и в большей мере устанавливать принятие решений в думе как Айвар Лембергс в Вентспилсе, Райвский заявил, что такой риск есть, однако он низок. Это может произойти лишь в том случае, если Ушакова не выберут в Европарламент.

Иного мнения по поводу решения главы VARAM придерживается политолог Рижского университета Страдиня Илга Крейтусе. Согласно ее словам, министр в Латвии не может быть внеполитичным и нейтральным.

"Вспомним, что в Латвии все министры были политическими персонами, у них своя политическая ответственность. Таким образом, политик-министр не может принимать внеполитическое решение. Так как он представляет определенную политическую силу в правительстве", - отметила Крейтусе.

Говоря о сравнении со случаем Лембергса, Крейтусе скептична. По ее мнению, это две разные вещи.

"В этом случае он (Ушаков) остается депутатом думы. У господина Лембергса есть ограничение быть руководителем думы. Нил Ушаков не отстранен от других должностей, которые он занимает в Рижской думе", - сказала Крейтусе.

Комментируя влияние отстранения Ушакова на стабильность коалиции в Рижской думе, политолог больших изменений не предусматривает, так как это не будет выгодно ни одному из партнеров.

"Я думаю, никаких больших внутренних перемен произойти не может. Все понимают, что с переменами часть останется без работы, а честь без политического тыла. Поэтому я думаю, что здесь игра будет очень внимательной", - признала эксперт.

Однако самое важное, по ее мнению, это вопрос о новом лидере "Согласия", в частности, как этого нового лидера примут обычные члены и огранизации "Согласия".

Политолог Илзе Островска также считает, что решение об отстранении Ушакова - политическое.

"Любое решение VARAM по отношению к любому самоуправлению - политическое решение", - уверена эксперт.

Комментируя аналогию с Айваром Лембергсом, Островска допускает, что такую модель может использовать и Ушаков. Однако это зависит от того, позволит ли себе Ушаков платить адвокатам.

"У господина Лембергса достаточно много средств, чтобы содержать достаточное число адвокатов, что позволяет держать такую ситуацию более десяти лет. В любом случае, я думаю, что модель или схема очень соответствующая. Я думаю, сторонники Ушакова попытаются эту ситуацию скопировать", - отметила политолог.

По ее мнению, будущее коалиции в Рижской думе будет зависеть от того, будут ли вскрыты новые нарушения. В качестве примера она упомянула ситуацию, когда нашлись нарушения в связи с покупкой и продажей земли, а также вопросами аренды. Однако "критическая точка", по мнению Островски, еще не достигнута.

Оценивая участие Ушакова в выборах в Европарламент, как Раевский, так и Островска не сомневаются, что политик будет избран. Островска добавляет: если только против Ушакова не будут выдвинуты уголовные обвинения.