Итоги субботы: выгорело более 460 гектаров прошлогодней травы, пострадало 3 человека

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован 201 пожар прошлогодней травы, выгорело более 460 га земли, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
При попытках потушить пожары до прибытия сотрудников ГПСС пострадали три человека.
Самый крупный пожар прошлогодней травы произошел в Салсской волости Бабитского края - 60 га. В Циблском крае выгорело 30 га травы, в Каунатской волости Резекненского края - 25 га, в Сакстагалской волости Резекненского края - 23 га, в Берзпилсской волости Балвского края, Нюкшской волости Лудзенского края и в Вараклянской волости Вараклянского края - по 20 га. Поджоги прошлогодней травы зарегистрированы также во многих других регионах страны.
ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.