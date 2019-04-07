Итоги субботы: выгорело более 460 гектаров прошлогодней травы, пострадало 3 человека

При попытках потушить пожары до прибытия сотрудников ГПСС пострадали три человека.

Самый крупный пожар прошлогодней травы произошел в Салсской волости Бабитского края - 60 га. В Циблском крае выгорело 30 га травы, в Каунатской волости Резекненского края - 25 га, в Сакстагалской волости Резекненского края - 23 га, в Берзпилсской волости Балвского края, Нюкшской волости Лудзенского края и в Вараклянской волости Вараклянского края - по 20 га. Поджоги прошлогодней травы зарегистрированы также во многих других регионах страны.