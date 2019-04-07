Шум в Сети вызвало заявление Дмитрия Нагиева о том, что в новом сезоне он не будет вести программы шоу "Голос". Его заменит Лариса Гузеева. Ведущий, актер и шоумен Дмитрий Нагиев имеет невероятную популярность и латышские корни, а потому расскажем о нем в рубрике "Звезда недели".
Дмитрий Нагиев: латвийские корни, связь с криминалом и уход из шоу "Голос"
Латвийские корни
Интересно, что после Первой мировой войны, спасаясь от голода, дед Дмитрия Нагиева Гурам в 9-летнем возрасте вместе с семьей покинул Иран и перебрался в Туркмению. Там его семья погибла, Гурама определили в детский дом и дали ему другую фамилию.
Супруга деда Гурама, бабушка актера, была наполовину немка, наполовину латышка. Ее звали Гертруда Сопке. В молодости она была танцовщицей кордебалета в Большом театре, но уехала вслед за мужем в Ашхабад.
Связь с криминалом
Дмитрий Нагиев в своей связи с криминалом признался в интервью Юрию Дудю. Дружба с криминальными авторитетами у Нагиева длилась годами.
"При вас убивали?" - спросил его Юрий Дудь.
"При мне нет, но из багажника вываливался труп. Приезжал человек, говорил: "Привет, Дима" - открывался багажник, а там лежал человек. Я отворачивался", - вспоминает актер.
Характер отношений был не совсем дружеским, но он был "теплым". Как отметил Нагиев, в 90-е было не пробиться, если не было связей в криминале.
Травмы и спортивное прошлое
В детстве он мечтал, что станет артистом или разведчиком. В юности занимался самбо и спортивной гимнастикой. Завоевал титул чемпиона Советского Союза среди юниоров и стал мастером спорта по дзюдо. Как рассказывал сам Нагиев, во время службы в армии ему дважды ломали нос и несколько ребер.
У Дмитрия Нагиева был паралич лицевого нерва. Когда съемки длятся долго, ему тяжело контролировать левый глаз и он закрывается. Поэтому актер носит солнечные очки.
Связь с Латвией в кино
В начале 2000-х Нагиев стал символом скандального ток-шоу "Окна". Кроме известных и популярных сейчас сериалов "Кухня" и "Физрук", ранее были не менее популярные роли в сериале "Каменская" и "Убойная сила". В 2021 году на платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Самого известного маньяка СССР сыграл именно Дмитрий Нагиев.
Кроме того, в его актерской карьере есть и связь с Латвией. Он исполнил главную роль в российской версии художественного фильма латвийского режиссера Андрея Экиса "Свингеры".
Отвечая на вопрос журнала Privātā Dzīve, будет ли гонорар Нагиева сопоставим с той суммой, которую обычно получают голливудские звезды, режиссер фильма Экис усмехнулся: "Так безумно точно не будет, но в любом случае он получит столько, сколько другие задействованные актеры вместе".
Российские СМИ сообщают, что гонорар Нагиева за один съемочный день достигает 5500 евро.
Личная жизнь
Актер старается держать свою личную жизнь в тайне, однако известно, что Нагиев был женат на Алисе Шер (наст. имя - Алла Анатольевна Щелищева). 31 августа 1989 года у супругов родился сын Кирилл, но супруги расстались после 18 лет совместной жизни. В своей книге о Нагиеве Алиса сообщила, что в студенчестве у него был мимолетный роман с Ларисой Гузеевой.
Сыну актера Кириллу Нагиеву 31 августа исполнится 33 года, и он сам уже стал известным актером. Его последняя работа - сериал "The Телки" по одноименной книге Сергея Минаева. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, и он предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Кирилл отказывается работать вместе с отцом.
Недавно Нагиев признался, что стал дедушкой.
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