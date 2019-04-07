Дмитрий Нагиев: латвийские корни, связь с криминалом и уход из шоу "Голос"

В детстве он мечтал, что станет артистом или разведчиком. В юности занимался самбо и спортивной гимнастикой. Завоевал титул чемпиона Советского Союза среди юниоров и стал мастером спорта по дзюдо. Как рассказывал сам Нагиев, во время службы в армии ему дважды ломали нос и несколько ребер.

У Дмитрия Нагиева был паралич лицевого нерва. Когда съемки длятся долго, ему тяжело контролировать левый глаз и он закрывается. Поэтому актер носит солнечные очки.

Связь с Латвией в кино

В начале 2000-х Нагиев стал символом скандального ток-шоу "Окна". Кроме известных и популярных сейчас сериалов "Кухня" и "Физрук", ранее были не менее популярные роли в сериале "Каменская" и "Убойная сила". В 2021 году на платформе Okko вышел сериал "Чикатило". Самого известного маньяка СССР сыграл именно Дмитрий Нагиев.

Маньяка Чикатило в одноименном сериале сыграл Дмитрий Нагиев Фото: скриншот с youtube.com

Кроме того, в его актерской карьере есть и связь с Латвией. Он исполнил главную роль в российской версии художественного фильма латвийского режиссера Андрея Экиса "Свингеры".

Отвечая на вопрос журнала Privātā Dzīve, будет ли гонорар Нагиева сопоставим с той суммой, которую обычно получают голливудские звезды, режиссер фильма Экис усмехнулся: "Так безумно точно не будет, но в любом случае он получит столько, сколько другие задействованные актеры вместе".

Российские СМИ сообщают, что гонорар Нагиева за один съемочный день достигает 5500 евро.

Личная жизнь

Актер старается держать свою личную жизнь в тайне, однако известно, что Нагиев был женат на Алисе Шер (наст. имя - Алла Анатольевна Щелищева). 31 августа 1989 года у супругов родился сын Кирилл, но супруги расстались после 18 лет совместной жизни. В своей книге о Нагиеве Алиса сообщила, что в студенчестве у него был мимолетный роман с Ларисой Гузеевой.

Сыну актера Кириллу Нагиеву 31 августа исполнится 33 года, и он сам уже стал известным актером. Его последняя работа - сериал "The Телки" по одноименной книге Сергея Минаева. Нагиев-младший женат на Юлии Мельниковой, и он предпочитает не делиться подробностями личной жизни. Кирилл отказывается работать вместе с отцом.

Недавно Нагиев признался, что стал дедушкой.

Кирилл Нагиев Фото: Пресс-фото