Врачи извлекли из москвича 30-сантиметровый утеплитель после секс-игр с любовницей
Житель Москвы чудом избежал хирургического вмешательства после занятия нетрадиционными секс-утехами с любовницей.
Как сообщает topnews.ru со ссылкой на российские СМИ, 49-летний мужчина согласился на необычное предложение своей партнерши испытать новые ощущения. Примечательно, что женщина вдохновилась, увидев множество строительных материалов для ремонта только купленной квартиры.
Секс-игрушкой стал 30-сантиметровый утеплитель, заправленный в презерватив, однако дамы перестаралась и, по ее неосторожности, "прибор" полностью погрузился в тело москвича.
Испуганная любовница, после нескольких неудачных попыток извлечь предмет, сбежала, оставив мужчину с его бедой наедине. Пострадавший же вызвал скорую помощь, которая отвезла его в больница. Там ему предложили операцию, однако он отказался и обратился за помощью в другое лечебное учреждение, где ему и помогли без хирургического вмешательства.
Отметим, что мужчина является семьянином, его него есть жена и дочь. Все они проживают на юго-западе столицы, а квартиру в Новой Москве, где и произошел инцидент, он купил на вырученные от продажи фермерского хозяйства деньги. Эту квартиру планировалось сдавать после проведенного ремонта.