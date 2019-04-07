Врачи извлекли из москвича 30-сантиметровый утеплитель после секс-игр с любовницей

Как сообщает topnews.ru со ссылкой на российские СМИ, 49-летний мужчина согласился на необычное предложение своей партнерши испытать новые ощущения. Примечательно, что женщина вдохновилась, увидев множество строительных материалов для ремонта только купленной квартиры.

Секс-игрушкой стал 30-сантиметровый утеплитель, заправленный в презерватив, однако дамы перестаралась и, по ее неосторожности, "прибор" полностью погрузился в тело москвича.

Испуганная любовница, после нескольких неудачных попыток извлечь предмет, сбежала, оставив мужчину с его бедой наедине. Пострадавший же вызвал скорую помощь, которая отвезла его в больница. Там ему предложили операцию, однако он отказался и обратился за помощью в другое лечебное учреждение, где ему и помогли без хирургического вмешательства.