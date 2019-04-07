Политолог: отстранение Ушакова может пойти на пользу и ''Согласию'', и ''Для развития/За!'

Электорат этих политических сил не пересекается, поэтому политики данную ситуацию перед выборами Европейского парламента могут использовать и на пользу себе, и своим партиям. "Для развития/За!" может заявить своим избирателям, что борется за верховенство закона в стране, а "Согласие" сказать своему электорату, что отстранение Ушакова от должности имеет политические мотивы.