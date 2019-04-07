Вс, 7.04.2019
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Возле т/ц Domina возник пожар повышенной сложности
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Foto: Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Bērzaunes ielā

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По данным ГПСС, в Риге, на улице Берзаунес вечером, в воскресенье 7 апреля возник пожар повышенной сложности.

Сегодня в 17.38 ГПСС получила сигнал на улице Берзаунес. Здесь поднялся черный дым, горело двухэтажное здание.

В 20.55 он был локализован. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.

Пожарные продолжают работу на месте.

Фото: Пожар на улице Берзаунес

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