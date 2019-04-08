Упс! Серена Уильямс случайно рассекретила пол будущего ребенка Меган Маркл

Как известно, весь мир сегодня пребывает в ожидании рождения первенца герцога и герцогини Сассекских - это событие должно произойти со дня на день.

Букмекерские конторы заблаговременно начали принимать ставки на пол и имя ребенка принца Гарри и Меган Маркл. По данным агентства Coral,

сначала в абсолютных фаворитах значилась "девочка Диана", однако позже британцы радикально изменили свои предпочтения, и шквал ставок посыпался на "дочь по имени Елизавета"

- в честь действующей королевы.

Третьей по популярности значилась "девочка Виктория", а среди имен для мальчика лидировали Чарльз и Джеймс.

Фотогалерея: Меган Маркл на baby shower в честь первенца

Но вот на днях прославленная теннисистка и близкая подруга Меган Серена Уильямс, похоже, случайно проболталась. В интервью изданию Е! News спортсменка посоветовала будущим мамам "не быть совершенными". И добавила:

"Моя беременная подруга постоянно говорит: "Мой ребенок точно будет делать это", а я ей - "Нет, она не станет". Тут-то Серена и выдала, как считают многие, королевскую тайну, невольно употребив местоимение "она".

К тому же после этой "оговорки" Уильямс явно разнервничалась и попыталась перевести разговор на другую тему.

А еще в этом же интервью Серена сказала: "Я уверена, что Меган будет лучшей мамой в мире".