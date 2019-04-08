Упс! Серена Уильямс случайно рассекретила пол будущего ребенка Меган Маркл
Будущие родители - принц Гарри и Меган Маркл, как и все члены британской королевской семьи, не распространяются относительно пола наследника престола, который вот-вот должен появиться на свет. А вот близкая подруга Меган Маркл - известная американская теннисистка Серена Уильямс - в недавнем интервью изданию E! News, похоже, сболтнула лишнее.
Как известно, весь мир сегодня пребывает в ожидании рождения первенца герцога и герцогини Сассекских - это событие должно произойти со дня на день.
Букмекерские конторы заблаговременно начали принимать ставки на пол и имя ребенка принца Гарри и Меган Маркл. По данным агентства Coral,
сначала в абсолютных фаворитах значилась "девочка Диана", однако позже британцы радикально изменили свои предпочтения, и шквал ставок посыпался на "дочь по имени Елизавета"
- в честь действующей королевы.
Третьей по популярности значилась "девочка Виктория", а среди имен для мальчика лидировали Чарльз и Джеймс.
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Но вот на днях прославленная теннисистка и близкая подруга Меган Серена Уильямс, похоже, случайно проболталась. В интервью изданию Е! News спортсменка посоветовала будущим мамам "не быть совершенными". И добавила:
"Моя беременная подруга постоянно говорит: "Мой ребенок точно будет делать это", а я ей - "Нет, она не станет". Тут-то Серена и выдала, как считают многие, королевскую тайну, невольно употребив местоимение "она".
К тому же после этой "оговорки" Уильямс явно разнервничалась и попыталась перевести разговор на другую тему.
А еще в этом же интервью Серена сказала: "Я уверена, что Меган будет лучшей мамой в мире".
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