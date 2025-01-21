В воскресенье, 19 января, в возрасте 84 лет скончался пастор Марис Кирсонс, говорится в сообщении на сайте Евангелическо-лютеранской церкви Латвии (LELB).
Скончался пастор и психотерапевт Марис Кирсонс
Кирсонс родился 26 декабря 1940 года в Яунауце, его отец тоже был пастором.
Он служил в общинах LELB за пределами Латвии: в Филадельфии, Чикаго, Оттаве, Монреале, Калгари. Кирсонс также работал в администрации Евангелическо-лютеранской церкви Латвии в Америке (LELBA), а позже был избран главой администрации LELBA. В 2013 году он вернулся в Латвию на постоянное место жительства.
Кирсонс был психотерапевтом по вопросам брака и зависимостей, запускал программу лечения зависимостей "Миннесота" в Латвии.
Он награжден орденом Трех звезд.
С 2015 года Кирсонс служил в приходе LELB в Мерсрагсе. В начале этого года он получил статус эмерита (почетный статус, носитель которого в связи с преклонным возрастом освобожден от части ежедневных служебных обязанностей).
LELB выражает искренние соболезнования семье пастора и всем скорбящим. Информация о церемонии прощания будет опубликована позже.
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