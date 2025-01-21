"Я не говорю, что там все было плохо и сейчас все прекрасно, но как свободный человек может ностальгировать по этому времени… Мне кажется, это шизофрения", -сказал Кайришс в интервью программе "Открытый разговор" на Латвийском радио 4, посвященной баррикадам 1991 года. Режиссер снял фильм "Январь" о событиях тех дней.

Он отметил, что по-человечески может понять людей, которые в результате развала СССР многое потеряли - например, привилегии или работу.

"Это очень большая трагедия для людей, но жить как раньше тоже было невозможно", - считает Кайришс.

Режиссер напомнил, что хотя бы с экономической точки зрения советское время невозможно даже сравнивать с современной жизнью.

"Мы живем хорошо, мы путешествуем, мы мыслим свободно. Уму непостижимо, какая разница", - сказал он, добавив, что, возможно, если бы не было советской оккупации, сейчас Латвия в плане экономики могла бы сравниться с Финляндией.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!