Пациентам с хроническими заболеваниями планируют предложить "Больницу на дому"

Эта модель позволит продолжить начатое в больнице стационарное лечение на дому тем пациентам, которым необходим непрерывный надзор врачей в стационаре. В то же время пациентам будут обеспечены качество услуг здравоохранения и доступность необходимых специалистов.

Модель будет протестирована Рижской восточной клинической университетской больницей, и планируется, что в ней примут участие около 300 пациентов.

Предполагается, что в домашних условиях будет реализовано лечение стабильных пациентов с определенными диагнозами путем обеспечения круглосуточного виртуального наблюдения, лечения и ухода.

Основными пациентами, которые будут участвовать в тестировании новой модели, являются больные туберкулезом, пневмонией, хронической обструктивной болезнью легких и другие. Позднее группы пациентов могут быть расширены, заявили в министерстве.

Для оказания помощи будут задействованы врачи и медсестры, разработаны методы отбора пациентов, определены их потребности, создан и протестирован колл-центр, установлено оборудование, подготовлены протоколы действий, проведено обучение персонала и другие мероприятия.

Модель "Больница на дому" будет направлена на сокращение количества госпитализаций и улучшение доступности больничных коек для пациентов, которым необходимо остаться в больнице, указывают в Минздраве. Внедрение модели также снизит нагрузку на отделения неотложной помощи и приемные отделения, что позволит быстрее оказывать помощь пациентам в более серьезных случаях, обещают в министерстве.

Необходимое финансирование проекта в размере 1,13 млн евро будет предоставлено из механизма восстановления и устойчивости ЕС. Правительство сегодня поддержало такое перераспределение финансирования.

Тестирование проекта "Больница на дому" является частью более масштабного проекта "Разработка рекомендаций по развитию интегрированной медицинской помощи", в рамках которого оцениваются модели, направленные на повышение качества и эффективности услуг в государственной системе здравоохранения, особенно в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, и доступность вторичной медицинской помощи.

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