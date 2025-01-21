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LTV разъяснило ситуацию с финальным голосованием в шоу Pārdziedi mani

Перевод: rus.tvnet.lv
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После финала музыкального шоу Pārdziedi mani, который состоялся в субботу, 18 января, и в котором победил Максим Бусел, в социальных сетях поползли слухи о том, что этот выпуск не транслировался в прямом эфире, несмотря на то, что голосование проходило во время шоу. TVNET+ связался с представителем LTV Иевой Розентале, чтобы выяснить, есть ли основания для этих слухов.

Народ так просто не проведешь, поэтому после объявления результатов финала разгорелся крупный скандал. Зрители возмущены и открыто выражают свое недовольство - неужели победитель был известен до финала?

"Хотела бы прояснить и устранить все недоразумения, связанные с финалом", - говорит Иева Розентале.

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