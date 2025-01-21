После финала музыкального шоу Pārdziedi mani, который состоялся в субботу, 18 января, и в котором победил Максим Бусел, в социальных сетях поползли слухи о том, что этот выпуск не транслировался в прямом эфире, несмотря на то, что голосование проходило во время шоу. TVNET+ связался с представителем LTV Иевой Розентале, чтобы выяснить, есть ли основания для этих слухов.