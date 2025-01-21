Правительство утвердило премию создателям мультфильма "Поток"

Кроме того, Национальному киноцентру будет выделено 150 тысяч евро на маркетинговые расходы фильма "Поток", чтобы обеспечить плату за участие команды фильма в различных мероприятиях.

Финансирование выделено из программы госбюджета на непредвиденные обстоятельства.

Как подчеркнула министр культуры Агнесе Лаце, достижения фильма "Поток" являются предметом гордости, но наряду со словами благодарности за работу команды важно, чтобы государство и финансово поощряло столь высокий уровень международных достижений. Она добавила, что государство также думает о новых механизмах поддержки киноиндустрии в целом.

Государственная поддержка кинопроизводства в Латвии, если сравнивать с соседними странами Балтии, пока что не считается конкурентоспособной: в 2024 году госфинансирование кинематографа в Эстонии составляло 19 717 363 евро, в Литве - 10 053 000 евро, а в Латвии - всего 8 468 807 евро.

Напомним, что "Поток" получил уже большое количество международных наград, а также попал в шорт-лист премии "Оскар": лента претендует на номинацию в категории "Лучший зарубежный фильм".

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