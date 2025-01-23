"Я много всего вытворяла": Лайма Вайкуле о страшном ДТП и приключениях за рулем

"Мы с Андреем как-то ехали, был ураган в Риге. Мы ехали на машине, и все время Андрей хотел ехать по одной дороге, а я ему говорила - нет, давай по другой. […] В общем, в конце концов, пока мы там толкались с ним, на нас упало вот такое дерево, на машину (разводит руки, показывая размер дерева. - Прим. ред.). И, конечно, от машины не осталось ничего. А мы, к счастью, остались живы. Потому что дерево упало чуть-чуть выше. Если бы чуть ниже упало, оно бы нас убило. Ну а так - просто крыши не было, мы согнулись… В общем, остались живы", - рассказала Лайма, добавив, что ее все-таки забрали в больницу на скорой помощи, но в итоге с ней все оказалось в порядке.