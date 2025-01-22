Создатели "Потока" объяснили, почему отказались от предложения из Голливуда

На вопрос о том, как проходили переговоры, Кажа отвечает: "Гинту Зилбалодису [режиссеру "Потока". - Прим. ред.] предлагали сделать свой следующий проект под эгидой голливудской студии. Но давайте посмотрим, что случилось с теми независимыми режиссерами, которые сделали очень успешный дебют или второй фильм в мире независимого кино, а затем продолжили снимать с бюджетом в 150-300 миллионов долларов. Большинство из этих фильмов не очень хороши. Потому что в Голливуде творческая свобода ограничена. Продюсеры могут прийти в любой момент и потребовать что-то или студийные боссы могут сказать, что мы что-то сократим.