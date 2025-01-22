Матис Кажа, продюсер и соавтор анимационного фильма "Поток", рассказал в интервью изданию 1:1, что создатели фильма получили предложение из Голливуда, но отказались от него.
Создатели "Потока" объяснили, почему отказались от предложения из Голливуда
На вопрос о том, как проходили переговоры, Кажа отвечает: "Гинту Зилбалодису [режиссеру "Потока". - Прим. ред.] предлагали сделать свой следующий проект под эгидой голливудской студии. Но давайте посмотрим, что случилось с теми независимыми режиссерами, которые сделали очень успешный дебют или второй фильм в мире независимого кино, а затем продолжили снимать с бюджетом в 150-300 миллионов долларов. Большинство из этих фильмов не очень хороши. Потому что в Голливуде творческая свобода ограничена. Продюсеры могут прийти в любой момент и потребовать что-то или студийные боссы могут сказать, что мы что-то сократим.
Там режиссер все-таки, скорее, исполнитель. В том смысле, что авторство его существует, но является условным".
На просьбу пояснить, означает ли это, что Гинт сказал "нет", Кажа поясняет: "Гинт сказал "нет", но! Одно из направлений, в котором можно подумать о голливудских студиях - это дистрибуция. Например, мы снимаем фильм здесь, в Латвии (возможно, в сотрудничестве с другой европейской страной), делаем его таким, каким хотим, а затем, когда приходит время распространять фильм, мы сотрудничаем с крупной американской студией, у которой несравнимо больший маркетинговый бюджет, которая несет этот фильм таким, какой он есть, миру".
"Я думаю, это был бы потенциальный сценарий сотрудничества", - говорит Кажа.
Продюсер фильма добавляет, что для него очень важно, чтобы Гинт работал в комфортных условиях. "В Голливуде уровень стресса на таких громких проектах значительно выше. Здесь, в Латвии, работая в собственной студии, чувствуешь себя хозяином своего дома, а не обслуживаешь какой-то высокобюджетный проект".
Кажа считает, что это прекрасная возможность создать бренд, узнаваемый во всем мире.
Как сообщалось, "Поток" - анимационный фильм о коте-одиночке, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту придется изменить свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.
За пределами Латвии анимационный фильм посмотрели, возможно, более двух миллионов зрителей. Фильм завоевал более 50 международных наград, включая премию "Золотой глобус" за лучший анимационный фильм, обойдя пять других претендентов - это "Головоломка 2", "Моана 2", "Мемуары улитки", "Уоллес и Громит: Птичья месть" и "Дикий робот".
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