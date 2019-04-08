Незабываемый полёт: литовец был единственным пассажиром

В самолёте находились ещё два пилота и пять членов экипажа. Хотя и количество членов экипажа в семь раз превышало количество пассажиров, полёт всё же состоялся.

Туроператор Novaturas подтвердил, что 16 марта был назначен специальный рейс из Бергамо в Вильнюс. Чтобы самолёт на обратном пути не был пустым, в продаже были доступны билеты в направлении: Вильнюс-Бергамо.

Однако Стримайтис был единственным, кто приобрёл билет на рейс.

Skirmantas Strimaitis, a Lithuanian who was the only passenger on the Boeing 747-800 from capital city Vilnius to northern Italian city of Bergamo. pic.twitter.com/yQJ9LEvjMu — Khalsan Werdana (@KhalsanW) April 3, 2019

"Экипаж сначала выглядел довольно растерянным", - рассказал литовец CNN. "Может быть, у них не было подобного опыта".

"Для меня провели личный инструктаж по безопасности. После этого я просто наслаждался полётом(..). Очень необычно, что в самолёте тишина. Я улыбался весь день", - поделился счастливый пассажир.

По словам Стримайтиса, пилот самолёта в своих сообщениях называл его "господин пассажир".

"Члены экипажа говорили, что было весело лететь со мной", - рассказал Стримайтис. "Думаю, что для них это была лёгкая работёнка".