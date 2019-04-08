Незабываемый полёт: литовец был единственным пассажиром

Литовец Скирман Стримайтис в середине марта отправился из Вильнюса в Бергамо (Италия). Когда Стримайтис зашёл в самолёт Boeing 737-800 со 189 сидячими местами, он заметил, что будет единственным пассажиром, передаёт CNN.
В самолёте находились ещё два пилота и пять членов экипажа. Хотя и количество членов экипажа в семь раз превышало количество пассажиров, полёт всё же состоялся.
Туроператор Novaturas подтвердил, что 16 марта был назначен специальный рейс из Бергамо в Вильнюс. Чтобы самолёт на обратном пути не был пустым, в продаже были доступны билеты в направлении: Вильнюс-Бергамо.
Однако Стримайтис был единственным, кто приобрёл билет на рейс.
Skirmantas Strimaitis, a Lithuanian who was the only passenger on the Boeing 747-800 from capital city Vilnius to northern Italian city of Bergamo. pic.twitter.com/yQJ9LEvjMu— Khalsan Werdana (@KhalsanW) April 3, 2019
"Экипаж сначала выглядел довольно растерянным", - рассказал литовец CNN. "Может быть, у них не было подобного опыта".
"Для меня провели личный инструктаж по безопасности. После этого я просто наслаждался полётом(..). Очень необычно, что в самолёте тишина. Я улыбался весь день", - поделился счастливый пассажир.
По словам Стримайтиса, пилот самолёта в своих сообщениях называл его "господин пассажир".
"Члены экипажа говорили, что было весело лететь со мной", - рассказал Стримайтис. "Думаю, что для них это была лёгкая работёнка".
Это не первый случай, когда самолёт взошёл с единственным пассажиром. В 2017 году шотландская туристка Карона Грива заплатила 46 фунтов (52 евро) за перелёт из Шотландии на Крит. Путешествовала она с особыми удобствами, поскольку была единственным пассажиром.