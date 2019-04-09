10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии - на борту в тот день находилось 157 человек и все они погибли. Тогда эфиопские органы власти объяснили катастрофу различными техническими неполадками, которые возникли сразу после взлета самолета.

Судьбоносный для полторы сотни людей полет длился всего шесть минут, и все это время экипажу самолета многократно поступали предупредительные сигналы от измерительных приборов на воздушном судне.

Полные отчаяния попытки экипажа удержать самолет в воздухе завершились провалом.

Пострадавший самолет 737 MAX 8 так же, как и другие лайнеры серии 737 MAX, был оборудован автоматической бортовой системой управления - системой увеличения характеристик маневрирования.

Первичная информация о трагедии свидетельствовала о том, что один из сенсоров данной системы работал неправильно, отправляя экипажу самолета неверные данные, и помехи в работе сенсора вызвали цепную реакцию нескольких событий, которые в результате привели к крушению самолета.

Система увеличения характеристик маневрирования опускает нос самолета вниз, когда от сенсоров поступает информация о том, что транспортное средство летит слишком медленно. Это также происходит, когда хвост самолета находится слишком высоко в воздухе, по сравнению с передней частью, или когда существует риск потери скорости.

В непривычных для себя условиях система может неожиданно накренить нос самолета вниз настолько сильно, что пилоты больше не в силах поднять его обратно.

Сообщается, что производитель самолета Ethiopian Airlines - американское предприятие Boeing - признал ошибку в работе сенсоров транспортного средства.

Компания многократно подчеркивала, что на данный момент ведется работа над обновлениями оборудования для самолетов серии 737 MAX, чтобы в будущем избежать повторения таких ситуаций.

"Это наша обязанность - ликвидировать подобные риски", - заявил руководитель Boeing Деннис Мюленбург.

В свою очередь, бывший глава Национального совета США по безопасности на транспорте (NTSB) Джим Холл выразил мнение о том, что первоначальные выводы, сделанные после катастрофы, указывают на необходимость пересмотреть стандарты безопасности Федеральной авиационной администрации США (FAA), которые выдвигаются производителям самолетов и включают в себя проведение испытательных полетов и проверок.

По словам эксперта, нынешний порядок, который действует уже десятки лет, устарел.

"Теперь ясно, что сам процесс не мог обеспечить производство безопасного самолета. Сейчас нужно выяснить, какие шаги в этом процессе были пропущены, и, какие необходимые тесты не были подобающе проведены", - указал Холл.

Фото: Крушение самолета Ethiopian Airlines

Как сообщалось ранее, самолет эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший рейсом 302, потерпел крушение утром 10 марта после вылета из Аддис-Абебы. Самолет направлялся в столицу Кении Найроби.

Первоначальный доклад о причинах катастрофы состоит из 33 страниц, главным образом, он основан на информации, полученной из черных ящиков самолета.

Скорее всего, его содержание переживет некоторые изменения в ближайшие месяцы.

Доклад повествует о событиях, которые разворачивались в пилотской кабине после взлета самолета из Аддис-Абебы.

Уже через минуту после взлета капитан самолета Яред Гетачеу сообщил о возникновении проблем с системой контроля полетов. В следующий момент включилась система увеличения характеристик маневрирования, которая стала опускать нос самолета. Процесс длился девять секунд. Вместо того, чтобы продолжить подниматься, самолет немного снизился.

В этот момент пилоты проводили мероприятия, чтобы поднять нос самолета. Им это удалось и самолет снова стал набирать высоту.

Однако система опять начала опускать нос самолета, приведя в действие сигналы тревоги, сообщающие о недостаточной высоте. Тогда экипаж выключил систему и попытался вручную вернуть контроль над самолетом, однако ему это не удалось. Экипаж попросил разрешения вернуться в аэропорт.

Далее было принято решение включить автоматическую бортовую систему управления, в надежде, что это поможет решить проблему.

Между тем авторы доклада не исключают, что это был последний шаг отчаяния, сделанный экипажем. Система увеличения характеристик маневрирования снова заработала и стала опускать нос самолета - через полминуты после этого самолет начал крушение.

Самолет 737 MAX 8 авиакомпания Ethiopian Airlines получила в ноябре прошлого года. До судьбоносного рейса 302 самолет совершил почти 400 полетов, в целом пролетев 1330 часов. Согласно авиационным стандартам, это очень мало.

Опыт пилотов с самолетами серии MAX составляет неполных 160 часов во время полетов.

Капитану самолета Гетачеу было всего 29 лет, однако он был достаточно опытным пилотом. Его опыт составляет более 8000 часов. На самолетах Boeing 737 он в целом отлетал 1400 часов, а на самолетах серии MAX - лишь 103 часа.

Однако это можно понять, поскольку в распоряжении Ethiopian Airlines было только пять самолетов MAX, включая разбившийся 10 марта самолет.

В свою очередь, второй пилот самолета - 25-летний Ахмед Нор Мохамод Нор - получил лицензию на управление самолеты серии MAX только в декабре прошлого года. Всего он на этих самолетах отлетал 56 часов.

В первичном докладе подчеркивается, что оба пилота выполнили все инструкции Boeing, однако им не удалось взять воздушное судно под контроль.

После авиакатастрофы по всему миру было прекращено использование самолетов серии MAX.

С момента трагедии Boeing столкнулась с суровой критикой по причине того, что предприятие не сумело предотвратить констатированные проблемы, о которых было известно уже со времен крушения самолета MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре прошлого года.