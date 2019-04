Смотрите! Алла Пугачева накануне 70-летия сменила прическу

Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался👌. Царский подарок! Спасибо, @alla_orfey ❗️Другие подробности позже. Немного терпения...

A post shared by Artur Gasparyan (@artur_gasparyan_mk) on Apr 6, 2019 at 2:03pm PDT