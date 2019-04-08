Пн, 8.04.2019
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Смотрите! Алла Пугачева накануне 70-летия сменила прическу
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Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Алла Пугачева в последнее время активно экспериментирует со стилем, чего не скажешь о ее прическе, однако на днях Примадонна российской эстрады удивила поклонников бьюти-преображением.

Как известно, Алла Борисовна активно готовится к юбилейному концерту в честь своего 70-летия, который пройдет в Кремле 17 апреля. Накануне этого события она решила сменить прическу - 69-летняя знаменитость сделала длинное каре с челкой и вернула волосам натуральный оттенок.

Российский журналист, музыкальный критик, публицист и телеведущий Артур Гаспарян опубликовал на своей страничке в Instagram совместное фото с Пугачевой, сделанное во время одной из репетиций. Поклонники сразу заметили изменения во внешнем виде своей любимицы.

"Красотка!", "Шикарная и несравненная!", "Алла Борисовна, очень Вам идет такая прическа. Очень молодо выглядите!", "Круто смотритесь",

- бросились комментировать снимок восхищенные фанаты. Высказывания недоброжелателей (как же без них?!) приводить не будем - просто не хотим. А вы что скажете?

 ФОТОГАЛЕРЕЯ: Звезда российской эстрады Алла Пугачева

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