Смотрите! Алла Пугачева накануне 70-летия сменила прическу
Алла Пугачева в последнее время активно экспериментирует со стилем, чего не скажешь о ее прическе, однако на днях Примадонна российской эстрады удивила поклонников бьюти-преображением.
Как известно, Алла Борисовна активно готовится к юбилейному концерту в честь своего 70-летия, который пройдет в Кремле 17 апреля. Накануне этого события она решила сменить прическу - 69-летняя знаменитость сделала длинное каре с челкой и вернула волосам натуральный оттенок.
Российский журналист, музыкальный критик, публицист и телеведущий Артур Гаспарян опубликовал на своей страничке в Instagram совместное фото с Пугачевой, сделанное во время одной из репетиций. Поклонники сразу заметили изменения во внешнем виде своей любимицы.
"Красотка!", "Шикарная и несравненная!", "Алла Борисовна, очень Вам идет такая прическа. Очень молодо выглядите!", "Круто смотритесь",
- бросились комментировать снимок восхищенные фанаты. Высказывания недоброжелателей (как же без них?!) приводить не будем - просто не хотим. А вы что скажете?
Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался👌. Царский подарок! Спасибо, @alla_orfey ❗️Другие подробности позже. Немного терпения...
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