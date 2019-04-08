Смотрите! Алла Пугачева накануне 70-летия сменила прическу

Как известно, Алла Борисовна активно готовится к юбилейному концерту в честь своего 70-летия, который пройдет в Кремле 17 апреля. Накануне этого события она решила сменить прическу - 69-летняя знаменитость сделала длинное каре с челкой и вернула волосам натуральный оттенок.

Российский журналист, музыкальный критик, публицист и телеведущий Артур Гаспарян опубликовал на своей страничке в Instagram совместное фото с Пугачевой, сделанное во время одной из репетиций. Поклонники сразу заметили изменения во внешнем виде своей любимицы.

"Красотка!", "Шикарная и несравненная!", "Алла Борисовна, очень Вам идет такая прическа. Очень молодо выглядите!", "Круто смотритесь",

- бросились комментировать снимок восхищенные фанаты. Высказывания недоброжелателей (как же без них?!) приводить не будем - просто не хотим. А вы что скажете?