Белоруссия пригласила замдиректора военного музея на конференцию и не пустила в страну

Цыганов поехал в Белоруссию, чтобы принять участие в международной научной конференции, но дальше границы историк не проехал и был депортирован в Вильнюс, подтвердил LTV сам Цыганов.

Примечательно, что на научную конференцию в Минск он поехал по приглашению Белоруссии.

В аэропорту он узнал, что в страну его не впустят, так как, очевидно, он включен в черный список России, который относится и на Белоруссию.