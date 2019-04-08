Белоруссия пригласила замдиректора военного музея на конференцию и не пустила в страну

В понедельник, 8 апреля, Белоруссия выдворила из страны заместителя директора Латвийского военного музея Юрия Цыганова, сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу Panorāma Латвийского телевидения.
Цыганов поехал в Белоруссию, чтобы принять участие в международной научной конференции, но дальше границы историк не проехал и был депортирован в Вильнюс, подтвердил LTV сам Цыганов.
Примечательно, что на научную конференцию в Минск он поехал по приглашению Белоруссии.
В аэропорту он узнал, что в страну его не впустят, так как, очевидно, он включен в черный список России, который относится и на Белоруссию.
Латвийский военный музей - учреждение государственного управления, находящееся в подчинении Министерства обороны.