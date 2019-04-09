ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному 22 тыс. евро

Суд посчитал незаконным домашний арест, под которым Навальный находился более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право Навального на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений. Также суд признал, что нарушена статья конвенции о защите прав человека «Пределы использования ограничений в отношении прав».