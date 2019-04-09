Вт, 9.04.2019
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Олимпиада-2026 в Сигулде: правительство дало гарантии

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Сигулдская бобслейно-санная трасса

ФОТО: Viesturs Lācis/IBSF

Сегодня, 9 апреля, Кабинет министров принял решение о предоставлении гарантий в связи с участием Латвии в организации зимних Олимпийских игр 2026 года вместе со Швецией.

Правительство одобрило отправку письма Международному олимпийскому комитету (МОК), в котором содержатся гарантии участия Латвии в организации игр 2026 года, в частности, проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на Сигулдской трассе.

Сотрудничество по организации соревнований было начато по инициативе Шведского олимпийского комитета в связи с намерением Стокгольма претендовать на проведение в 2026 году зимней Олимпиады.

Обследование Сигулдской бобслейно-санной трассы показало, что она может быть приведена в соответствие с требованиями к проведению соревнований такого уровня.

Решение о проведении зимней Олимпиады будет принято на сессии МОК, которая состоится 23-25 июня этого года.

В настоящее время осталось только два претендента на проведение Олимпийских игр 2026 года - кандидатура Стокгольма-Оре, которая предусматривает сотрудничество с Сигулдой, и кандидатура Милана-Кортины д'Ампеццо.

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