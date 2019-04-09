Олимпиада-2026 в Сигулде: правительство дало гарантии

Сегодня, 9 апреля, Кабинет министров принял решение о предоставлении гарантий в связи с участием Латвии в организации зимних Олимпийских игр 2026 года вместе со Швецией.
Правительство одобрило отправку письма Международному олимпийскому комитету (МОК), в котором содержатся гарантии участия Латвии в организации игр 2026 года, в частности, проведения соревнований по бобслею, скелетону и санному спорту на Сигулдской трассе.
Сотрудничество по организации соревнований было начато по инициативе Шведского олимпийского комитета в связи с намерением Стокгольма претендовать на проведение в 2026 году зимней Олимпиады.
Обследование Сигулдской бобслейно-санной трассы показало, что она может быть приведена в соответствие с требованиями к проведению соревнований такого уровня.
Решение о проведении зимней Олимпиады будет принято на сессии МОК, которая состоится 23-25 июня этого года.
В настоящее время осталось только два претендента на проведение Олимпийских игр 2026 года - кандидатура Стокгольма-Оре, которая предусматривает сотрудничество с Сигулдой, и кандидатура Милана-Кортины д'Ампеццо.